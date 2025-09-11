ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.04
usd:
336.3
bux:
101700.28
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Betiltanák az összes közösségi médiaoldalt a 15 év alattiak számára

Infostart / MTI

A közösségi média betiltását javasolja a 15 év alattiaknak egy francia parlamenti bizottság, a 15–18 év közöttiek számára pedig esti „digitális takarodót” javasolnak.

A közösségi média használatának megtiltását javasolta a 15 év alatti gyerekeknek egy francia parlamenti bizottság csütörtökön közzétett jelentésében, amely szerint a 15 és 18 év közötti tinédzsereknek pedig "digitális takarodót" kellene bevezetni az egészségük védelme érdekében.

Laure Miller, a testület jelentéstevője elmondta: ez a korlátozás azt jelezné a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy 15 éves kor alatt a közösségi média használata "nem ártalmatlan" időtöltés.

A fiatalok körében különösen népszerű TikTok hatásait vizsgáló parlamenti bizottság márciusban kezdte meg a munkát, meghallgatták több közösségimédia-vállalat képviselőjét, áldozatok hozzátartozóit és influenszereket, hogy feltérképezzék az algoritmus működését. A vizsgálóbizottságot azt követően hozták létre, hogy Franciaországban 2024 végén

több család pert indított a TikTok ellen azzal vádolva a videomegosztó alkalmazást, hogy az ottani tartalmak összefüggésben állhattak tinédzserkorú gyerekeik öngyilkosságával.

A parlamenti bizottság jelentésében azt is javasolják: fontolóra kellene venni a 18 éves kor alatti tilalmat is abban az esetben, ha "a közösségi oldalak a következő három év során megfelelő módon nem tesznek eleget jogi kötelezettségeiknek", nevezetesen az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának (DSA).

Laure Miller kiemelte, hogy a közösségi média használata következtében a gyerekek nehezebben tudják a figyelmüket koncentrálni, rosszabbul alszanak, és önértékelési problémáik alakulhatnak ki.

A "digitális takarodó" bevezetésén azt értik, hogy a közösségi oldalakat elérhetetlenné tennék a 15 és 18 év közöttieknek este 10 és reggel 8 óra között.

Kulcsfontosságú lépés ebben a felhasználók életkorának ellenőrzése - tette hozzá.

Az Európai Unió több tagállama - Franciaország mellett Spanyolország és Görögország is - nemrég azt szorgalmazta, hogy az EU korlátozza erősebben a gyerekek hozzáférését az internetes platformokhoz erőteljesen addiktív jellegük és az online zaklatások, gyűlölködések veszélye miatt. Az ausztrál parlament tavaly novemberben fogadott el törvényt a közösségi média 16 éves kor alatti használatának tilalmáról. Albániában pedig márciusban utasították az összes internetszolgáltatót arra, hogy 12 hónapig blokkolja a TikTok elérhetőségét, miután egy online elfajult vita miatt meghalt egy 14 éves gyerek.

Kezdőlap    Külföld    Betiltanák az összes közösségi médiaoldalt a 15 év alattiak számára

franciaország

facebook

instagram

tiktok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Otthon Start : berobbant az otthonteremtési program, naponta több mint ezer hitelkérelem érkezett
Kormányinfó percről percre

Otthon Start : berobbant az otthonteremtési program, naponta több mint ezer hitelkérelem érkezett
Egy héten belül nyilvánosságra hozzák a nemzeti konzultáció kérdéseit, a kérdéseket októbertől postázzák – jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón, ahol közölték az Otthon Start első heti fő számait is. A Kormányinfó vendége Bóka János EU-miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő moderálja, újságírói kérdésekre is reagálnak.
 

Elemző: nem mindenki jut majd hozzá 10 százalékos önerővel az Otthon Start hitelhez

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt - közölte a varsói külügyminisztérium csütörtökön az X-en.
 

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

gyilkos merénylet
„Erőszak” – ezt a szót mondta ki a lelövése előtti pillanatban Charlie Kirk konzervatív influenszer

 

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

Egy órával Charlie Kirk lelövése után iskolai lövöldözés volt Colorado államban

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Szerdára virradóra orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, az egyikük belecsapódott egy lakóházba, de nem sérült meg senki. A lengyel légvédelem NATO-szövetséges gépekkel együttműködve több drónt lelőtt. Oroszország tagadta, hogy felelősek lennének az incidensért. Donald Trump amerikai elnök kissé talányos posztot tett ki a Truth Social-re az eset kapcsán, de ő is orosz légtérsértésről beszélt. Karol Nawrocki lengyel elnök közölte, hogy szerda este telefonbeszélgetést folytatott Trumppal a történtek kapcsán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!

Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!

Az Otthon Start miatt felpezsdült lakáspiaci helyzetről, és a közvetítők előtt álló kihívásokról beszélgettünk Heinrich Balázzsal, az OC vezérigazgató-helyettesével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 11:14
Tragikus iskolai lövöldözés tört ki alig egy órával az egyetemi merénylet után
2025. szeptember 11. 10:38
A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa
×
×
×
×