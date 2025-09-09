ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.13
usd:
335.75
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lángokban az ország parlamentje

Infostart / MTI

Tüntetők egy népes csoportja felgyújtotta kedden a nepáli parlament és a kormányzat több épületét Katmanduban, miután a miniszterelnök már lemondott a tüntetések hatására.

Fiataloknak az állami cenzúra és a korrupció elleni tüntetéssorozata erőszakba torkollott a főváros több pontján: több politikus otthonát megtámadták, a minisztereket katonai helikopterek menekítettek biztonságba, és a főváros repülőterét lezárták a tüzek okozta sűrű füst miatt.

A helyi médiában közölt felvételeken sűrű fekete füst száll föl a parlamenti épületegyüttesből, miközben a környéken a katonák tétlenül figyelik az eseményeket. A parlament udvarát fiatal tüntetők özönlötték el, kezükkel győzelmi jeleket formáltak, jelszavakat skandáltak, és a falakra "Győztünk" - feliratokat festettek.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint a tüntetők a kormányfő magánrezidenciáját is feldúlták és felgyújtották. A televíziós felvételeken látható volt, amint a tüntetők berontottak az épületkomplexumba, tönkretették annak berendezését, majd felgyújtották az épületet. A biztonsági erők néhány méternyi távolságból nézték ezt.

Az EFE hírügynökség beszámolója szerint a fővároson végigsöprő erőszakhullámban életét vesztette Nepál egy korábbi miniszterelnökének, Dzsalanat Kanalnak a felesége. A nő súlyos égési sérüléseket szenvedett, amikor tüntetők felgyújtották a család házát, miközben ő bent tartózkodott. Válságos állapotban szállították kórházba, ahol belehalt sérüléseibe.

A katmandui civil kórház igazgatója közölte: kedden további három sebesült tüntető is életét vesztette, így a zavargások halálos áldozatainak száma 25-re emelkedett.

A Reuters szemtanúkra hivatkozva arról írt, hogy a tüntetők megtámadták Ser Bahadur Deuba volt miniszterelnököt és feleségét, Arzu Rana Deubát is. Más vezető politikusok otthonát szintén feldúlták és felgyújtották. Helyi elemzők a történteket a politikai elit elleni közvetlen leszámolásként értékelték.

A válság politikai rendezésére tett kísérletek egyelőre nem hoztak eredményt. Kedden a Rastriya Swatantra Párt húsz képviselője lemondott arra hivatkozva, hogy a parlament "elvesztette legitimitását", valamint ideiglenes polgári kormány felállítását és független vizsgálóbizottság létrehozását követelték a rendőri fellépés ügyében.

Anil Baniya, a Hami Nepal (Mi, nepáliak) mozgalom egyik szervezője az Al-Dzsazíra tévének nyilatkozva hangsúlyozta: a demonstráció eredetileg békésnek indult. "Kulturális programokat és közösségi eseményeket terveztünk, az első órákban minden a terv szerint haladt" - mondta. Állítása szerint azonban külső erők és pártkatonák provokálták ki az összecsapásokat.

Baniya szerint a fordulópont akkor következett be, amikor néhány tüntető felmászott a parlament falára, és a rendőrség éleslőszert használt ellenük. "A kormánynak semmiképp sem lett volna szabad éleslövedéket használnia. Fiatalokat gyilkoltak meg" - fogalmazott a szervező. Hozzátette: "Most még inkább kötelességünk folytatni a mozgalmat azokért a barátainkért, akiknek a halálát okozta az állam. A teljes kormány lemondását követeljük. Ez a mi országunk."

A mostani erőszakhullám a monarchia 2008-as eltörlése óta a legsúlyosabb zavargásnak számít a himalájai országban. A Z generációs fiatalok vezette tüntetések a közösségimédia-korlátozás, a korrupció és a politikai elit kiváltságai ellen irányulnak. A rendőrség hétfőn éleslőszert is bevetett a tömeggel szemben, az összetűzésekben legalább 19 ember életét vesztette, több mint százan megsebesültek, köztük rendőrök. Bár a miniszterelnök távozott, a mozgalom folytatódik, és a tüntetők a teljes kormány leváltását követelik.

Kezdőlap    Külföld    Lángokban az ország parlamentje

parlament

nepál

kormányválság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Az Egyesült Államok úgy látja, a Katar területén végrehajtott izraeli csapás „sajnálatos” és „szembe helyezkedik Amerika érdekeivel,” viszont Washington nem ítélte el nyíltan a zsidó államot a szövetséges országban végrehajtott katonai akció miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 20:29
Európa védelme: az egyik legtöbb pénzt kapja Magyarország a közös EU-s hitelből
2025. szeptember 9. 20:09
Tényleg megbukott a francia kormány
×
×
×
×