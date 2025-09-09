ARÉNA
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Disznófejeket találtak több mecset épülete előtt Párizsban

Infostart

Kedd reggel disznófejeket találtak több mecset épülete előtt a francia főváros, illetve a párizsi agglomeráció területén - jelentette be a rendőrség az X-en.

Laurent Nunez párizsi rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak, és mindent megtesznek, hogy kézre kerítsék "ezeknek a gyalázatos tetteknek" az elkövetőit.

Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en azt üzente, teljes mértékben az érintett mecsetek hívei és vezetői mellett áll, és mérhetetlen hitványságnak nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.

Az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől úgy értesült, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, illetve a fővárostól keletre eső Seine-Saint-Denis-ben és délnyugatra, Hauts-de-Seine-ben.

