Disznófejeket találtak több mecset épülete előtt Párizsban

Laurent Nunez párizsi rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak, és mindent megtesznek, hogy kézre kerítsék "ezeknek a gyalázatos tetteknek" az elkövetőit.

Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en azt üzente, teljes mértékben az érintett mecsetek hívei és vezetői mellett áll, és mérhetetlen hitványságnak nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.

Az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől úgy értesült, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, illetve a fővárostól keletre eső Seine-Saint-Denis-ben és délnyugatra, Hauts-de-Seine-ben.