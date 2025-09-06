ARÉNA
2025. szeptember 6. szombat
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. június 27-én, a szövetségi bíróságok beavatkozási lehetőségének korlátozásáról szóló legfelsőbb bírósági döntés meghozatala után. Az Egyesült Államokban az alkotmánybírósági szerepet is betöltő legfelsőbb bíróság döntése értelmében túllépték hatáskörüket azok a szövetségi bírák, akik megakadályozták a születés jogán járó állampolgárság (birthright citizenship) gyakorlatának megszüntetésére vonatkozó kormányzati intézkedés hatályba lépését.
Nyitókép: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas

EU-bírság a Google-nak - Már Donald Trump ingerküszöbét is eléri az ügy

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Truth Social közösségi platformon írt üzenetében, miután az Európai Bizottság újabb hatalmas bírságot szabott ki az amerikai technológiai óriás Google-ra.

Az Európai Bizottság pénteken 2,95 milliárd euró (3,5 milliárd dollár) bírságot szabott ki a Google-ra, mert az EU trösztellenes szabályait megsértve torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparban. A brüsszeli hatóság kijelentette, hogy a Google megsértette a trösztellenes szabályokat, "mivel saját online hirdetési technológiai szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytárs hirdetési technológiai szolgáltatók, hirdetők és online kiadók rovására".

"Európa ma újabb nagy amerikai vállalatot, a Google-t sújtotta 3,5 milliárd dolláros bírsággal, ezzel gyakorlatilag elvette azt a pénzt, amely egyébként amerikai beruházásokra és munkahelyekre lehetett volna fordítani... Ez nagyon igazságtalan, és az amerikai adófizetők ezt nem fogják tűrni!" - írta Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében.

"Mint már korábban is elmondtam, kormányom nem fogja tűrni ezeket a diszkriminatív intézkedéseket... Nem hagyhatjuk, hogy ez történjen a ragyogó és példátlan amerikai találékonysággal, és ha mégis, kénytelen leszek megindítani a 301. szakasz szerinti eljárást, hogy semmissé tegyem a tisztességtelen büntetéseket, amelyeket ezekre az adófizető amerikai vállalatokra vetnek ki" - tette hozzá Trump.

Az amerikai kereskedelmi törvény 301. szakasza vámokat ír elő a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.

Az amerikai kormány már régóta szorgalmazza az EU szigorú digitális törvényeinek módosítását, amelyek célja a "hamis információk" terjedésének megakadályozása az X-hez hasonló amerikai platformokon, és amelyek olyan amerikai vállalatokat is érintenek, mint az Amazon, az Apple, a Meta (a Facebook anyavállalata), az Alphabet (a Google anyavállalata) és a Microsoft.

Az EU és az Egyesült Államok júliusban állapodott meg egy átfogó kereskedelmi megállapodásról, amelynek részleteit még véglegesítik. Az európaiak többek között elfogadták az Egyesült Államok által az amerikai exportjukra kivetett 15 százalékos általános vámot.

