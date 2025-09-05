ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az Európai Parlamentben (EP), Brüsszelben 2023. február 9-én, az Európai Tanács brüsszeli ülésének idején.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Infostart

Az orosz elnök a pekingi Keleti Gazdasági Fórumon közölte, hogy szerinte „a hős város, Moszkva” lenne a legjobb helyszíne egy kétoldalú megbeszélésnek, és „ha Zelenszkij kész rá, jöjjön el!”

Mint arról az Infostart is beszámolt, Vlagyimir Putyin azt mondta: „Ha valaki valóban találkozni akar velünk, mi készek vagyunk erre. A legjobb hely erre az Oroszországi Föderáció fővárosa, a hős város Moszkva.” Még hozzá tette, hogy "százszázalékos" biztonságot ígért az ukrán félnek.

Vlagyimir Putyin meghívására azonban szkeptikusan reagált Volodimir Zelenszkij - irja az Ukrainska Pravda. Az ukrán elnök Párizsban, a „tettrekészek koalíciójának” megbeszélései után újságíróknak nyilatkozott. Mint mondta, „Szükséges egy találkozó. Támogatjuk mind a háromoldalú, mind a kétoldalú megbeszélések megkezdését. De szerintem Oroszország mindent megtesz azért, hogy ezt késleltesse.” Az ukrán elnök azt is elmagyarázta, miért gondolja így:

„Ha Putyin meg akarja akadályozni a találkozót, akkor pont így kell tennie: meg kell hívnia engem Moszkvába.”

Megfigyelők emlékeztetnek rá: a háború kitörésekor Moszkva egyik legfontosabb célja az volt, hogy eltávolítása a hatalomból a kijevi vezetést. Ennek érdekében az orosz hadsereg több különleges egységet próbált bejuttatni az ukrán fővárosba azzal a céllal, hogy foglyul ejtsék, vagy megöljék Volodimir Zelenszkijt és közvetlen munkatársait. Maga az ukrán elnök nyilatkozta később: már annyi merényletet kíséreltek meg ellene az oroszok, hogy egy ideje nem is számolja azokat.

Az ukrán elnök egyik, név nélkül nyilatkozó tanácsadója pedig Putyin javaslatát hallva kijelentette: „Zelenszkijnek esze ágában sincs önként bemenni az orosz medve barlangjába”.

