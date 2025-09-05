ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.65
usd:
334.78
bux:
103396.97
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lángszóróval égette el a Koránt egy republikánus képviselőjelölt, videót is közölt róla

Infostart

Valentina Gómez iszlámellenes, amit nem is rejt véka alá. Akcióját kövezően az X-en kívül minden közösségi platformról kitiltották.

„A lányaitokat megerőszakolják, a fiaitokat pedig lefejezik, ha nem állítjuk meg egyszer s mindenkorra az iszlámot az Egyesült Államokban” – hangoztatja Valentina Gómez a videóban, erről az Index számolt be. A republikánus politikus a MAGA (Make America Great Again) oszlopos tagja.

Megjegyezte, hogy szerinte „Amerika keresztény nemzet”, majd a muszlimokat „terroristáknak” nevezte, végül azt üzente nekik, hogy távozzanak az országból, és keressenek maguknak egy olyan helyet, ahol a muszlim vallás elfogadott. „Csak egy igaz Isten van, és az Izrael Istene” – szögezte le a politikus a videóban.

Cselekedete széles körben felháborodást keltett. Nem ez volt azonban az első ilyen videója, korábban is jelentkezett már hasonlókkal, például 2024 decemberében

egy bevándorló kivégzését mutatta be egy székhez kötött próbababa lelövésével. „Ilyen egyszerű, nyilvánosan ki kell végezni azt az illegális bevándorlót, aki megerőszakol vagy megöl egy amerikait. Nem azt érdemlik, hogy kitoloncolják őket, hanem azt, hogy megállítsák őket” – mondta akkor.

Pár hónappal korábban pedig szintén lángszóróval esett neki LMBTQ könyveknek:

Megint egy másik alkalommal golyóálló mellényben látogatott meg egy LMBTQ közösséget támogató közösséget, és közben ezt kiabálta: „Amerikában bármi lehetsz, ami csak akarsz. Szóval ne légy gyenge és meleg.”

Tavaly nyáron pedig a színes bőrűeket kérte meg, hogy hagyják el az egyesült államokat. Ironikus módon Valentina Gómez maga is bevándorló, ugyanis Kolumbiában született. Egyik videóját Gustavo Petro kolumbiai elnök is elítélte: „Nemcsak egy amerikai fasiszta. Kolumbiai. És migránsként gyűlöletet akar szítani a migránsok ellen. A legtöbb amerikait amerikaiak ölik meg” – tweetelte róla.

Kezdőlap    Külföld    Lángszóróval égette el a Koránt egy republikánus képviselőjelölt, videót is közölt róla

egyesült államok

iszlám

kongresszus

jelölt

gyűlölet

égetés

korán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Egy a múlt hét folyamán a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint változnak az egészségügyi kontrollvizsgálatok szabályai Magyarországon. A kormány módosításai alapján először arról érkeztek hírek, hogy októbertől már a szakorvosi vizsgálatokat követő kontrollra is szükséges lesz a háziorvostól beutalót kérnie a betegeknek, később azonban az egészségügyi államtitkár a hírekre reagálva elmondta, hogy a változás mindössze annyi lesz, hogy az esetleges kontrollvizsgálatok esetén a szakorvos ír beutalót a betegeknek. Cikkünkben megnéztük, hogy a minden magyart érintő jogszabály-változtatás mennyire tükröződött a Google keresési statisztikáiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 16:58
Új „világvége repülőket” építenek Amerikában
2025. szeptember 5. 16:46
Magyar turisták elleni nemi erőszakért migránsokat vettek őrizetbe Szicíliában
×
×
×
×