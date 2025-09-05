Lángszóróval égette el a Koránt egy republikánus képviselőjelölt, videót is közölt róla

„A lányaitokat megerőszakolják, a fiaitokat pedig lefejezik, ha nem állítjuk meg egyszer s mindenkorra az iszlámot az Egyesült Államokban” – hangoztatja Valentina Gómez a videóban, erről az Index számolt be. A republikánus politikus a MAGA (Make America Great Again) oszlopos tagja.

Megjegyezte, hogy szerinte „Amerika keresztény nemzet”, majd a muszlimokat „terroristáknak” nevezte, végül azt üzente nekik, hogy távozzanak az országból, és keressenek maguknak egy olyan helyet, ahol a muszlim vallás elfogadott. „Csak egy igaz Isten van, és az Izrael Istene” – szögezte le a politikus a videóban.

Texas GOP candidate Valentina Gomez just released a campaign ad burning the Quran and vowing to "end Islam in Texas."



This isn't politics. It's incitement.



When the mosques start burning, remember: this was the match and the Texas GOP handed her the lighter.

Cselekedete széles körben felháborodást keltett. Nem ez volt azonban az első ilyen videója, korábban is jelentkezett már hasonlókkal, például 2024 decemberében

egy bevándorló kivégzését mutatta be egy székhez kötött próbababa lelövésével. „Ilyen egyszerű, nyilvánosan ki kell végezni azt az illegális bevándorlót, aki megerőszakol vagy megöl egy amerikait. Nem azt érdemlik, hogy kitoloncolják őket, hanem azt, hogy megállítsák őket” – mondta akkor.

ESTE ES EL SUEÑO DE LA EXTREMA DERECHA.



Valentina Gómez, Colombiana de extrema derecha, candidata a congresista por Texas propone ejecuciones públicas para los inmigrantes ilegales.



¿Que mujeres crees que se identifican con ella en Colombia?

Pár hónappal korábban pedig szintén lángszóróval esett neki LMBTQ könyveknek:

I went viral for burning pornographic books for children exactly 1 year ago.



They tried to cancel me, bankrupt me, poison my dogs, but it didn't work & I only got bigger.



I will protect the children of God from the pedophiles hiding under the lgbtq flag



I made a little edit❤️

Megint egy másik alkalommal golyóálló mellényben látogatott meg egy LMBTQ közösséget támogató közösséget, és közben ezt kiabálta: „Amerikában bármi lehetsz, ami csak akarsz. Szóval ne légy gyenge és meleg.”

Tavaly nyáron pedig a színes bőrűeket kérte meg, hogy hagyják el az egyesült államokat. Ironikus módon Valentina Gómez maga is bevándorló, ugyanis Kolumbiában született. Egyik videóját Gustavo Petro kolumbiai elnök is elítélte: „Nemcsak egy amerikai fasiszta. Kolumbiai. És migránsként gyűlöletet akar szítani a migránsok ellen. A legtöbb amerikait amerikaiak ölik meg” – tweetelte róla.