Floridában nem lesznek kötelezőek a védőoltások – közben újra terjed egy járvány

Joseph Ladapo, Florida főorvosa szerdán bejelentette, hogy az államban eltörlik az összes oltási kötelezettséget, beleértve a gyermekek iskolai belépéséhez szükséges előírásokat is – írja a Reuters híradása nyomán az Index.

A lépést Florida állam kormányzója, Ron DeSantis is támogatja, aki a politikájának központi elemévé tette a Covid–19-cel kapcsolatos korlátozások és egészségügyi előírások ellenzését.

Joseph Ladapo főorvos a rabszolgasághoz hasonlította a vakcinákat, kiemelve, hogy meglátása szerint a kormánynak nincs joga beleszólni, mit tehetnek az emberek a testükkel.

A döntés USA-szerte vitát váltott ki, lévén eddig minden állam előírta legalább bizonyos védőoltások meglétét az állami iskolákba való belépéshez.

A 2024-25-ös tanévben csökkent az óvodások átoltottsága több súlyos betegség, például kanyaró, diftéria és gyermekbénulás ellen. A Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) júliusban közölte, hogy a kanyaró ismét terjed, és az igazolt esetek száma a legmagasabb szintet érte el azóta, hogy 2000-ben hivatalosan felszámolták a betegséget az Egyesült Államokban.