ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.05
usd:
336.77
bux:
104462.87
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dottore prepara paziente per vaccinazione
Nyitókép: Pixel_away/Getty Images

Floridában nem lesznek kötelezőek a védőoltások – közben újra terjed egy járvány

Infostart

Az amerikai állam főorvosa, Joseph Ladapo bejelentette, hogy az összes oltási kötelezettséget eltörlik, köztük azokat is, amik az iskolai belépéshez voltak szükségesek. Eközben országosan folyamatosan csökken az átoltottság és újra terjed a kanyaró.

Joseph Ladapo, Florida főorvosa szerdán bejelentette, hogy az államban eltörlik az összes oltási kötelezettséget, beleértve a gyermekek iskolai belépéséhez szükséges előírásokat is – írja a Reuters híradása nyomán az Index.

A lépést Florida állam kormányzója, Ron DeSantis is támogatja, aki a politikájának központi elemévé tette a Covid–19-cel kapcsolatos korlátozások és egészségügyi előírások ellenzését.

Joseph Ladapo főorvos a rabszolgasághoz hasonlította a vakcinákat, kiemelve, hogy meglátása szerint a kormánynak nincs joga beleszólni, mit tehetnek az emberek a testükkel.

A döntés USA-szerte vitát váltott ki, lévén eddig minden állam előírta legalább bizonyos védőoltások meglétét az állami iskolákba való belépéshez.

A 2024-25-ös tanévben csökkent az óvodások átoltottsága több súlyos betegség, például kanyaró, diftéria és gyermekbénulás ellen. A Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) júliusban közölte, hogy a kanyaró ismét terjed, és az igazolt esetek száma a legmagasabb szintet érte el azóta, hogy 2000-ben hivatalosan felszámolták a betegséget az Egyesült Államokban.

Kezdőlap    Külföld    Floridában nem lesznek kötelezőek a védőoltások – közben újra terjed egy járvány

egyesült államok

oltás

kötelezettség

florida

megszűnés

főorvos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában
Június tizedike bekerült az osztrák történelemkönyvekbe: a grazi iskolai ámokfutás után, amely a merénylőn kívül kilenc diák és egy tanárnő életét követelte, a kormány egy sor biztonsági intézkedést léptetett életbe, most pedig az eddigi, meglehetősen liberális fegyvertartás szigorításának tervezetét ismertette.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ha ez bejön, akkor nagyon nagy bajban lesz Magyarország – Rengeteg pénzt kell előteremteni

Ha ez bejön, akkor nagyon nagy bajban lesz Magyarország – Rengeteg pénzt kell előteremteni

A következő öt évben nem lesz érdemi deficitcsökkentés Magyarországon, ami miatt az államadósság középtávon is emelkedő pályán lehet, az évtized végére megközelítheti a 80%-ot – olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss előrejelzésében. A szervezet szakértői szerint a magyar állam továbbra is jelentős összeget lesz kénytelen kifizetni kamatokra, ráadásul egy esetleges globális piaci sokkhelyzetben sem lenne sok finanszírozási tartalékunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Tényleg belevágnál egy hitelbe? Megdöbbentő eredmények az Otthon Startról - ennyien tervezik felvenni, és így változott a magyarok hozzáállása!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

The secretary of state made the comments during a trip to Ecuador, where he announced new measures targeting criminal gangs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 06:00
Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában
2025. szeptember 4. 20:42
Több amerikai elnöknek is rossz gazdasági helyzetből kellett indulnia – íme, a tanulságok
×
×
×
×