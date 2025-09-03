ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.52
usd:
337.5
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Tiszta a levegő – közölték a hollandok

Infostart / MTI

Már most a 2030-as uniós határérték alatt van a légszennyezettség szintje Hollandiában.

A légszennyező anyagok kibocsátása már most megfelel a 2030-ig teljesítendő uniós szabványoknak Hollandiában, tavaly a nitrogén-oxidok kibocsátása és a szálló por szintje a négy év múlva alkalmazandó kibocsátási határérték alatt volt az országban – derült ki a holland statisztikai hivatal (CBS) és a holland közegészségügyi intézet (RIVM) közös, kedden közzétett jelentéséből.

A jelentés szerint – amelyet a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál ismertetett – a légszennyező anyagok kibocsátása Hollandiában már megfelel az európai környezetvédelmi céloknak, elsősorban azért, mert a vonatkozó szigorúbb előírások miatt az a személygépkocsik és tehergépjárművek az elmúlt két évtizedben a korábbinál jóval alacsonyabb kibocsátásúak lettek. Mind az öt szabályozott szennyező anyag – a nitrogén-oxidok, az illékony szerves vegyületek, az ammónia, a kén-dioxid és a finom részecskék – kibocsátása

évek óta az EU 2020-as határértékei alatt van Hollandiában, és tavaly volt először, hogy mind az öt kategória adata a 2030-ra kitűzött plafon alá került.

A jelentés szerint Hollandiában a finom részecskék kibocsátásának legnagyobb forrásai a háztartások, ami főként a kályhákkal és kandallókkal végzett fatüzelésből fakad. Noha a háztartások kibocsátása 2005 óta csökken, a mérséklődés közel sem akkora, mint a közlekedés esetében. A főként közlekedésből származó nitrogén-oxidok kibocsátása ugyanis 2024-ben több mint 61 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2005-ben – közölték.

A kibocsátás csökkenése valószínűleg folytatódni fog, mivel Hollandiában egyre több úgynevezett tiszta autó és teherautó közlekedik, ahogy egyre több a teljesen elektromos, nulla kibocsátású jármű is az utakon – tették hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Tiszta a levegő – közölték a hollandok

hollandia

légszennyezés

levegőminőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

A politikai vezetés elkötelezte magát, hogy propagálni kell Kína második világháborús szerepvállalását – mondta az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A sinológus szerint Kína üzent grandiózus fegyverarzenálja bemutatásával.
 

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

Szijjártó Péter: jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél. Amerikában is vannak jó sztorik: egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már közel 9 százalékos pluszban van az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

A WHO új jelentése szerint több mint egymilliárd ember él mentális egészségügyi problémákkal világszerte, ami hatalmas emberi és gazdasági terhet jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

Another 18 were injured when Lisbon's Gloria funicular cable railway derailed and crashed, emergency services said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 21:15
Háromezer drón festi színesre a Szent Péter-bazilikát
2025. szeptember 3. 20:55
Áldozatok is vannak: kisiklott a siklóvasút a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
×
×
×
×