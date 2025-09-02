ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.15
usd:
339.08
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Velence, 2017. szeptember 6.Gérard Depardieu francia színész érkezik a velencei Lidóra a 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. szeptember 6-án. (MTI/EPA/Ettore Ferrari)
Nyitókép: MTI/EPA/Ettore Ferrari

Nemi erőszak miatt emeltek vádat Gérard Depardieu ellen

Infostart / MTI

Charlotte Arnould színésznő ellen elkövetett nemi erőszak vádjával vádat emeltek Gérard Depardieu francia színész ellen - jelentette be kedden a párizsi ügyészség.

Arnould - aki 2018-ban emelt panaszt Depardieu ellen - az Instagramon közzétett üzenetében megkönnyebbülésének adott hangot.

A bejelentésre egyelőre sem Depardieu, sem jogi képviselője nem reagált. A színész 2023-ban, a Le Figaro című francia lapban közzétett levelében azt írta, soha nem bántalmazott egyetlen nőt sem, hozzátéve, hogy egy alkalommal egy nő önként látogatta meg, és ment a szobájába. "Saját, szabad akaratából. Most meg azt mondja, megerőszakoltam ott; pedig sosem volt köztünk kényszerítés, erőszak vagy tiltakozás" - szögezte le.

Depardieu-t május közepén már 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, amiért egy 2021-es forgatáson két nőt szexuálisan zaklatott. Az ítélet ellen a színész fellebbezett.

Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek a feljelentések és vádak az egyik legjelentősebb francia filmszínész ellen, aki hazájában hangos temperamentumáról, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert, de a megindított húsz eljárás többségét vádemelés nélkül lezárták, mert elévültek.

Kezdőlap    Külföld    Nemi erőszak miatt emeltek vádat Gérard Depardieu ellen

vádemelés

nemi erőszak

Gérard Depardieu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Franciaország és Németország megállapodtak abban, hogy közös erővel kívánják megreformálni az Európai Unió hosszú távú energiapolitikáját, amelynek részeként az atomenergia is alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként kaphat elismerést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter and possible heir

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter and possible heir

The North Korean leader is due to attend a military parade and attend his first multilateral meeting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 17:06
Európai katonai egységek Ukrajnában? A német védelmi miniszter keményen nekiment Ursula von der Leyennek
2025. szeptember 2. 16:45
Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról
×
×
×
×