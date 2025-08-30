Borzalom az alagútban: vonatra felkapaszkodó fiatal vesztette életét

A rendőrség szerint minden jel arra utal, hogy úgynevezett „train surfing” („vonatszörfözés”) áll a háttérben – egy veszélyes, de egyesek körében egyre népszerűbb mutatvány, amikor valaki mozgó vonatra mászik fel – írja a Brussels Times.

A hirado.hu az eset kapcsán megjegyzi, hogy hasonló jelenség Magyarországon is ismertté vált, főként Budapesten: évtizedekkel ezelőtt a fiatalok körében elterjedt volt a „tujázás”, amikor a villamos hátuljára vagy ütközőjére kapaszkodva jegy nélkül utaztak a kockázatot vállalók. Bár sokan ártatlan csínyként tekintettek rá, valójában gyakran végződött súlyos sérülésekkel, és végül a jelenség a 2000-es évek elejére nagyrészt kikopott Magyarországról (bár néha-néha azért még előfordul napjainkban is).

A brüsszeli tragédia arra is emlékeztet, hogy ezek a veszélyes mutatványok – legyen szó villamosról vagy vonatról – mindig halálos kockázatot hordoznak.

A férfi kedd éjfél előtt kapaszkodott fel egy, a brüsszeli északi pályaudvarról a déli pályaudvar felé tartó szerelvényre. A hírek szerint az áldozat a kocsik közötti szűk térbe húzódott be, ám röviddel később lezuhant, és halálos sérüléseket szenvedett a mozgó vonat alatt. A testét éjfél körül találták meg a vasúti alagútban. A helyszínre riasztott mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta.

A belga vasúttársaság (SNCB/NMBS) megerősítette, hogy baleset történt, de szóvivőjük hangsúlyozta: hivatalosan egyelőre nem állapították meg, hogy valóban „vonatszörfözés” okozta-e a szerencsétlenséget. Az ügyészség vizsgálatot indított, amely a pontos körülményeket próbálja tisztázni. A rendőrség egyelőre a férfi személyazonosságát és életkorát sem közölte – nem tudni, hogy felnőttről vagy esetleg kiskorúról van szó.

A brüsszeli rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a „vonatszörfözés” nemcsak illegális, hanem rendkívül életveszélyes is: az elmúlt években több fiatal vesztette életét hasonló kísérletek során Európa különböző nagyvárosaiban – olvasható.