2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Megszólalt a Kreml a légi fegyvernyugvásról

Infostart / MTI

Oroszország nem állapodott meg Ukrajnával légi fegyverszünetről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában.

„Erről nem született semmiféle megállapodás. Ismétlem: mindent, ami csak megvitatható a rendezés útjának keresése keretében, diszkréten kell megvitatni” – mondta a Kreml szóvivője kérdésre válaszolva.

Korábban Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka tett említést arról, hogy az ukrajnai rendezés szerinte légi fegyverszünettel kezdődhet. Az Economist című lap arról írt, hogy az alaszkai orosz–amerikai csúcson előzetes megállapodás született, amelynek értelmében légi fegyverszünetet fognak kihirdetni az orosz, az ukrán és az amerikai elnök találkozóját megelőzően.

A szóvivő megismételte, hogy Oroszország az ukrán katonai infrastruktúra támadásával és a „különleges hadművelet” folytatásával párhuzamosan továbbra is érdekelt a tárgyalási folyamat folytatásában, hogy politikai és diplomáciai eszközökkel érje el a kitűzött céljait.

„Az (orosz) üzemanyagpiac ellátottsága teljes” – hangoztatta Peszkov az olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások következményeire vonatkozó kérdésre válaszolva. Mint mondta,

az orosz kormány intézkedéseket hoz a benzinárak stabilitása érdekében, ellenőrzése alatt tartva a helyzetet.

A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy az Északi Áramlat gázvezetékek elleni terrortámadások ügyében le fog zárolni a nyomozás, és hogy „nemcsak a végrehajtókat, hanem a terrorcselekmények megrendelőit is meg fogják nevezni”.

Peszkov a The New York vonatkozó közlésére reagálva kijelentette, a Kreml nem tud olyanról, hogy orosz felderítődrónok repülnének a németországi amerikai fegyverszállítási útvonalak fölött.

„Ezt nehéz lenne elképzelni, mert ezt a németek jól látnák és aligha hallgatnának” – mondta.

