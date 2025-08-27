ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Súlyos dróntámadás ért egy ukrán várost - videó

Infostart / MTI

Az orosz erők Sahíd kamikaze drónnal csapást mértek szerdán az észak-ukrajnai Csernyihiv megyeszékhelyre, az eddigi adatok szerint két nő megsebesült – közölte Dmitro Brizsinszkij, a település katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon.

A tisztségviselő szerint a csapás következtében tűz ütött ki a város egyik vállalatánál. Hozzátette, hogy lakóövezetben is robbanás történt, a két nő ott sérült meg. A keleti Harkiv megye ügyészsége arról tájékoztatott, hogy reggel a régióban lévő Kupjanszk városában egy orosz FPV drón eltalált egy civil autót, egy 69 éves férfi és 63 éves felesége sérüléseket szenvedett. A hivatal hozzátette, hogy a hatóságok előzetes vizsgálatot indítottak háborús bűncselekmény elkövetése miatt.

Ivan Fedorov, a délkeleti Zaporizzsja megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg három csapást mért a régióban lévő településekre, a támadásokban megsebesült egy 52 éves nő, valamint egy 63 és egy 87 éves férfi. Hozzátette, hogy a lökéshullám és a repeszek a családi házakat rongáltak meg.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában 173 katonai összecsapás volt a fronton. Az orosz csapatok Kupjanszk és a Donyeck megyei Pokrovszk irányában rohamoztak a legaktívabban, az ukrán erők 78 ellenséges támadást vertek vissza. A kijevi katonai vezetés szerdai összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az 1 millió 79 ezret. Az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett egy orosz harckocsit, 45 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 194 drónt.

Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak elmondta, hogy a 18 és 22 év közötti ukrán férfiaknak a külföldi utazáshoz útlevelük mellett katonai nyilvántartási dokumentummal is kell rendelkezniük papíron vagy elektronikus formában. A kormány kedden módosította az ukrán állampolgárok államhatár-átlépésére vonatkozó szabályokat, aminek értelmében az említett korosztályba tartozó fiatal férfiak ezentúl akadálytalanul átléphetik a határt, ami eddig a hadiállapot miatt nem volt engedélyezett. Demcsenko hangsúlyozta, hogy a dokumentumot egyelőre nem hozták nyilvánosságra,

a végleges változtatásokról csak akkor lehet beszélni, ha a határozat megjelenik a kormány hivatalos honlapján.

"A korosztályba tartozók átlépését a határőrök csak azután fogják biztosítani, hogy a módosításokat nyilvánosságra hozták, és azok hatályba léptek" – mondta. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra, akik meghatározott tisztséget töltenek be az állami hatóságokban, kormányzati szervekben vagy az önkormányzatokban. Ennek a kategóriának a külföldre utazása – ahogy eddig is – kizárólag hivatalos kiküldetés keretében lehetséges.

