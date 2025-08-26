ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.03
usd:
341.71
bux:
0
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Világraszóló újítás: sikerült "eldugni" rengeteg szén-dioxidot – videó

Infostart / MTI

Elkezdődött az ipari termelés során keletkezett szén-dioxid új technológiával történő tárolása Norvégiában: a cseppfolyósított szén-dioxidot csővezetékkel a Északi-tenger fenekén lévő tározóba juttatták – jelentette be a projekten dolgozó Northern Lights nemzetközi konzorcium.

A Northern Lights a világ első olyan kereskedelmi vállalata, amely a szén-dioxid szállításával és tárolásával foglalkozik. A 2024 óta működő konzorciumot az Equinor, a Shell és a TotalEnergies óriásvállalatok hozták létre. A projekt keretében európai gyárak és erőművek kéményeiből kivont szén-dioxid szállítását és tárolását biztosítják fizetség fejében.

A Northern Lights igazgatója, Tim Heijn közleményben jelentette be, hogy sikerült az első adag szén-dioxid-mennyiség elszállítása és tározóba juttatása.

A vállalat az ipari termelés során keletkezett szén-dioxidot befogja, cseppfolyósítja, majd hajóval Bergen közelébe szállítja, ahol tartályokba töltik és csővezetékkel juttatják a norvég partoktól mintegy 110 kilométerre, az Északi-tengerfenék alatt körülbelül 2600 méteres mélységben lévő tározóba.

Elsőként a német Heidelberg Materials breviki cementgyárából származó szén-dioxid-szállítmányt fecskendezték be a tározóba.

A nagyrészt a norvég állam által finanszírozott Northern Lights évente mintegy másfél millió tonna szén-dioxid tárolására képes, de ez a kapacitás az évtized végére ötmillió tonnára nőhet.

Kezdőlap    Külföld    Világraszóló újítás: sikerült "eldugni" rengeteg szén-dioxidot – videó

norvégia

szén-dioxid

északi-tenger

tározó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

Megjelent a Magyar Közlönyben, és szeptember 1-jével hatályba is lép az a kormányrendelet, amely összehangolja az új Otthon Start Programot a már létező otthonteremtési programokkal, így a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal és a babaváró hitellel, egységesítve például az ingatlan maximális értékére vonatkozó szabályokat. Újdonság, hogy magának az Otthon Start Programnak a szabályain is módosított a kormány az indulás előtt pár nappal.  Az Otthon Start Program kiemelt téma lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján is, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel

Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel

A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli hostage families block major roads as they hold day of protests

Israeli hostage families block major roads as they hold day of protests

It comes after at least 20 people, including five journalists, were killed in a double Israeli strike on a Gaza hospital, the Hamas-run health ministry says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 08:29
Több száz tűzoltót kellett bevetni a robbanás után a kikötőben tomboló lángok ellen Hamburgban - videó
2025. augusztus 26. 06:58
Ismét kitört az Etna – videó
×
×
×
×