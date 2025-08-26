Világraszóló újítás: sikerült "eldugni" rengeteg szén-dioxidot – videó

A Northern Lights a világ első olyan kereskedelmi vállalata, amely a szén-dioxid szállításával és tárolásával foglalkozik. A 2024 óta működő konzorciumot az Equinor, a Shell és a TotalEnergies óriásvállalatok hozták létre. A projekt keretében európai gyárak és erőművek kéményeiből kivont szén-dioxid szállítását és tárolását biztosítják fizetség fejében.

A Northern Lights igazgatója, Tim Heijn közleményben jelentette be, hogy sikerült az első adag szén-dioxid-mennyiség elszállítása és tározóba juttatása.

A vállalat az ipari termelés során keletkezett szén-dioxidot befogja, cseppfolyósítja, majd hajóval Bergen közelébe szállítja, ahol tartályokba töltik és csővezetékkel juttatják a norvég partoktól mintegy 110 kilométerre, az Északi-tengerfenék alatt körülbelül 2600 méteres mélységben lévő tározóba.

Elsőként a német Heidelberg Materials breviki cementgyárából származó szén-dioxid-szállítmányt fecskendezték be a tározóba.

A nagyrészt a norvég állam által finanszírozott Northern Lights évente mintegy másfél millió tonna szén-dioxid tárolására képes, de ez a kapacitás az évtized végére ötmillió tonnára nőhet.