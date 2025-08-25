ARÉNA
Emmanuel Macron francia elnök sajtóértekezletet tart Párizsban 2024. június 12-én. Macron pártja a június 9-én tartott európai parlamenti választásokon alulmaradt a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párttal szemben, emiatt az államfő feloszlatta a nemzetgyűlést és június 30-ára új parlamenti választásokat írt ki.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Nyugodjon le! – Az olasz Liga üzent Macronnak

Infostart / MTI

Párizsnak le kell nyugodnia, és nem szabad több időt töltenie a fél világ nagyköveteinek berendelésével – hangoztatta Paolo Formentini, a Liga olasz jobboldali kormánypárt külügyi felelőse hétfőn, miután a francia külügyminisztérium az olasz nagykövet után az amerikait is behívatta.

A Liga közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint Párizs „először túlzottan reagált Matteo Salvini egyszerű és tiszteletteljes véleményére, most pedig az Egyesült Államok ellen intézett támadást antiszemitizmus-ügyben, és behívatta a nagykövetet”.

A párt arra utalt, hogy a párizsi külügyminisztérium berendelte Charles Kushner amerikai nagykövetet hétfőn, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésére. A francia külügyminisztérium elfogadhatatlanoknak nevezte az amerikai nagykövet állításait.

„A nemzetközi helyzet nagyon kényes, józan észt és hidegvért igényel: bízunk benne, hogy mindenki rátalál a szükséges nyugalomra, és Párizsban felhagynak azzal, hogy további időt töltsenek a fél világ nagyköveteinek berendelésével” – jelentette ki Formentini.

A francia külügyi tárca szombaton Emanuela D’Alessandro olasz nagykövetet rendelte be, miután Matteo Salvini, a Liga vezetője és egyben kormányfőhelyettes arra szólította fel Emmanuel Macront, hogy ha támogatni akarja katonák küldését Ukrajnába, „vedd fel sisakodat, mellényedet, puskádat, és menj Te Ukrajnába!”.

A történtek után az olasz diplomáciát vezető Antonio Tajani, aki szintén miniszterelnök-helyettes, leszögezte, hogy az olasz politikát ő és a miniszterelnök Giorgia Meloni irányítja.

A Meloni vezette Olasz Testvérek kormánypárt politikusa, Edmondo Cirielli, aki külügyminiszter-helyettes, a Corriere della Sera napilap hétfői számában "minimális epizódnak" nevezte a Matteo Salvini szavait követő feszültséget. A két ország között nincsen semmilyen diplomáciai válság – hangoztatta Cirielli.

Kezdőlap    Külföld    Nyugodjon le! – Az olasz Liga üzent Macronnak

olaszország

egyesült államok

franciaország

nagykövet

liga

matteo salvini

