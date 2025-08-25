Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Az ukránok a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével bele akarják provokálni Magyarországot az orosz–ukrán háborúba – közölte Facebook-oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki egyben visszautasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikáját. „Tanulság: az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs, vagyis az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek” – fogalmazott Menczer Tamás.

Úgy véli, az ukrán külügyminiszter „nem magyar módra” válaszolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hanem „hazug módon”. A politikus felidézte: Andrij Szibiha szerint a magyaroknak nincs közük ahhoz, amit Volodimir Zelenszkij ukrán államfő mond. Szerinte az energiabiztonságunk a mi kezünkben van, egyben azt javasolja, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat.

Menczer Tamás azt gondolja, ezzel ellentétben ha „Volodimir Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti – és ezt tette –, akkor nagyon is sok közünk van hozzá”. Mint írja, rá kell nézni a térképre, ugyanis

Magyarországnak nincs tengerpartja, „landlocked country vagyunk”, vagyis onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték.

„A vezetéknek van eleje és vége, a vezeték eleje pedig Oroszországban van, és orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság” – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Emlékeztetett, hogy Magyarország tett lépéseket energiaellátása diverzifikálása érdekében. Például ezért tud Magyarország földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz földgáz szállítását leállították. Menczer Tamás szerint mindez azt bizonyítja, hogy Volodimir Zelenszkij és csapata „egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén. Tudjuk jól, hiszen ezzel van tele az ukrán sajtó”.

„A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja, mint ahogy azt is, hogy Brüsszel őket támogatja. Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni!” – fogalmazott a bejegyzésben Menczer Tamás.