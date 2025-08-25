Dél-Korea volt miniszterelnökét is letartóztathatják a decemberi káosz után

Dél-koreai ügyészek letartóztatási parancsot adtak ki vasárnap Han Dongszu volt miniszterelnök ellen, mert azzal gyanúsítják, hogy segített Jun Szogjol volt elnöknek a hadiállapot kihirdetésében, majd hazudott a bíróság előtt – írja az Index. A bíróság a következő napokban dönt a parancs érvényességéről.

Ha jóváhagyják, ez lesz az első eset Dél-Korea történetében, hogy egy volt államfő és egy volt miniszterelnök is börtönbe kerül. Jun Szogjol feleségét, Kim Konhit is börtönben tartják augusztus közepe óta, őt tőzsdei manipulációval és korrupcióval vádolják.

Az ügyészség a 76 éves egykori miniszterelnököt a lázadás vezetőjének támogatásával, hamis tanúzással, közokirat-hamisítással és közérdekű dokumentumok megrongálásával vádolja.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, 2024. december 3-án Dél-Koreában kitört a zűrzavar, miután Jun Szogjol megpróbálta megdönteni a polgári kormányzást, katonákat küldve a parlamentbe, hogy megakadályozza az általa kihirdetett hadiállapot megvétózását.