2025. augusztus 25. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Brutális erejű tájfun fenyegeti Vietnámot, százezreket terveznek evakuálni

Infostart

A vihar széllökései már a tengeren megközelítik a 170 kilométer per órás sebességet, partot érve pedig tovább erősödhet a tombolása.

Az elmúlt évek egyik legerősebb vihara tombol Délkelet-Ázsiában, Vietnámban repülőtereket, iskolákat zártak be a Kajiki tájfun közeledtével, és megkezdődött az emberek evakuálása, ami az eredeti tervek szerint több mint félmillió lakos átköltöztetésével jár – írja a Reuters híradása nyomán a Telex.

A tájfun széllökései már elérték a 166 km/órás sebességet is, és Vietnám meteorológiai szolgálata szerint a szárazföldet elérve tovább erősödhet. A kormány közlése szerint a vihar rendkívül veszélyes és gyorsan mozog, így figyelmeztették a lakosságot, hogy heves esőzéseket, áradásokat és földcsuszamlásokat is okozhat.

Becslések szerint a Kajiki várhatóan ugyanolyan erős lesz, mint a Yagi tájfun, amely alig egy évvel ezelőtt sújtotta az országot, körülbelül 300 halálos áldozatot követelve és 3,3 milliárd dolláros anyagi kárt okozva. A hatóságok vasárnapi közlése szerint mintegy félmillió embert evakuálnak és a hajók kifutását is megtiltották.

A Kajiki vasárnap a kínai Hajnan sziget déli partvidékét megkerülve haladt Vietnám felé.

