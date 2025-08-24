Már több halálos áldozata is van a portugáliai tűzvésznek - videó

A legutolsó áldozat kedden szenvedett súlyos égési sérüléseket a kelet-portugáliai Sabugal település közelében, és szombaton meghalt a kórházban. Jelenleg mintegy 1400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén az országban. A közép-portugáliai Arganil városnál küszködnek az oltással, más helyeken már sikerült ellenőrzés alá vonni vagy eloltani a lángokat.
A szomszédos Spanyolországban valamivel könnyebbé vált az erdőtüzek elleni küzdelem, enyhült a kánikula, és egyes területeken eső is esett. Virginia Barcones, a spanyol polgári védelmi hatóság vezetője elmondta: országszerte még 16 helyen ég erdőtűz, de már biztató a helyzet. Kedd óta német tűzoltók is segítik az oltást Spanyolországban.
Wildfires claimed at least 4 lives and ravaged 403,000 hectares across #Spain and more than 261,000 hectares in #Portugal— Earth42morrow (@Earth42morrow) August 23, 2025
VC: UME #Wildfire #Heatwave #Forestfire #Fire #Bushfire #incendios #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/hRGa4A4i0W
Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) szombaton közzétett előzetes becslései szerint több mint négyezer négyzetkilométernyi terület égett le Spanyolországban az év eleje óta, ami több, mint amennyit valaha egy teljes évre vonatkozóan feljegyeztek.
Portugáliában pedig már csaknem 2800 négyzetkilométeren pusztított idén erdőtűz - közölte az EFFIS.