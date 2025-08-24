ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
Erdőtűz Portugáliában
Nyitókép: X / Peter Dynes

Már több halálos áldozata is van a portugáliai tűzvésznek - videó

Infostart / MTI

Négy tűzoltó vesztette életét Portugáliában a hetek óta tomboló erdőtüzek oltása közben - jelentette szombaton az RTP portugál televízió.

A legutolsó áldozat kedden szenvedett súlyos égési sérüléseket a kelet-portugáliai Sabugal település közelében, és szombaton meghalt a kórházban. Jelenleg mintegy 1400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén az országban. A közép-portugáliai Arganil városnál küszködnek az oltással, más helyeken már sikerült ellenőrzés alá vonni vagy eloltani a lángokat.

A szomszédos Spanyolországban valamivel könnyebbé vált az erdőtüzek elleni küzdelem, enyhült a kánikula, és egyes területeken eső is esett. Virginia Barcones, a spanyol polgári védelmi hatóság vezetője elmondta: országszerte még 16 helyen ég erdőtűz, de már biztató a helyzet. Kedd óta német tűzoltók is segítik az oltást Spanyolországban.

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) szombaton közzétett előzetes becslései szerint több mint négyezer négyzetkilométernyi terület égett le Spanyolországban az év eleje óta, ami több, mint amennyit valaha egy teljes évre vonatkozóan feljegyeztek.

Portugáliában pedig már csaknem 2800 négyzetkilométeren pusztított idén erdőtűz - közölte az EFFIS.

A fülbemászó dallamok és egyes személyiségvonások kapcsolatát vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A dallamtapadás amellett, hogy egy kellemes-kellemetlen élmény, kapu is lehet az önismeret és a mentális egészség felé. Az InfoRádió Hombolygó Ferencet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi docensét kérdezte.
Az idei Jackson Hole több volt, mint közgazdasági konferencia. Globális tükör, amelyben egyszerre látszott Amerika politikai küzdelme, a világ demográfiai válsága és a növekvő bizonytalanság. A Donald Trump amerika elnök által oly sokszor kritizált Fed-vezér, Jerome Powell beszéde kevesebb választ adott, mint amennyi kérdést felvetett, de éppen ettől lett emlékezetes.
Orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot talált el Ukrajna sikerrel az éjjel, a helyreállítási műveletek még tartanak. Tegnap az Európai Bizottság közölte, az EU újabb több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: magára hagyja Ukrajnát, vagy szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Elemzők szerint a Kreml továbbra is elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij elnök között, miközben kétségbe vonja az ukrán államfő legitimitását. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteki felszólalása szerint mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják. Az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről vasárnap ebben a cikkünkben számolunk be.

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.

Russia said power and energy facilities had been targeted by Ukraine, which accused Russia of "spreading manipulations".

