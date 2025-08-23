ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Teherán egyezkedne a Nyugattal

Infostart / MTI

Az iráni nukleáris programmal és a Teheránra kivetett szankciókkal kapcsolatos tárgyalások újrakezdésében egyezett meg péntek esti telefonos megbeszélésén brit, francia és német hivatali partnerével, illetve az Európai Unió diplomáciájának vezetőjével Abbász Aragcsi, a síita állam külügyminisztere - jelentették iráni hírügynökségek, hozzátéve, hogy a megbeszélések a jövő héten kezdődnek.

A Mehr félhivatalos iráni hírügynökség úgy tudja, a tárgyalások kedden, külügyminiszter-helyettesi szinten indulnának. Az Aragcsi, illetve David Lammy brit, Johann Wadephul német tárcavezető és Kaja Kallas uniós főképviselő közötti egyeztetés hírét Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter is megerősítette az X-en közzétett üzenetében.

Wadephul a maga részéről figyelmeztette Iránt, hogy amennyiben a feleknek nem sikerül tartós, az iráni nukleáris programmal kapcsolatos aggályokat megszüntető egyezségre jutni, a büntetőintézkedéseket meghosszabbítják.

A Telegramon kiadott közleményében Aragcsi hangsúlyozta: Irán mindig is kész volt a tárgyalásokra, és továbbra is hajlandó olyan alkut kötni, amely szem előtt tartja az iszlám köztársaság érdekeit.

Az évek során Teherán többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál. Ugyanakkor szakértők szerint Irán olyan dúsítású hasadóanyaggal rendelkezik, amit csak fegyverekben lehet használni, és atomerőművekben, vagy gyógyászati célokra.

Kezdőlap    Külföld    Teherán egyezkedne a Nyugattal

irán

atomprogram

nukleáris fegyverkezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség

Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség
Békés vármegyében is megjelent a szőlőültetvények súlyos betegsége, az aranyszínű sárgaság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett kórokozó ellen csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, ezért nagyon fontos a folyamatos ellenőrzés, illetve a hatóságok értesítése minél előbb.
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Ukrajnai háború: válaszút előtt az amerikai elnök

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baleset miatt zárták le az M7-es autópályát

Baleset miatt zárták le az M7-es autópályát

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Budapest felé vezető oldalon a 98-as és a 99-es kilométer között baleset történt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a MÁV: nagy változás áll be a vonatok közlekedésében hétfőtől

Figyelmeztet a MÁV: nagy változás áll be a vonatok közlekedésében hétfőtől

A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 11:45
Megfenyegette a Hamászt az izraeli védelmi miniszter
2025. augusztus 23. 09:45
Elásott magyar kincsre bukkantak külföldön
×
×
×
×