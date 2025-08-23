Teherán egyezkedne a Nyugattal

A Mehr félhivatalos iráni hírügynökség úgy tudja, a tárgyalások kedden, külügyminiszter-helyettesi szinten indulnának. Az Aragcsi, illetve David Lammy brit, Johann Wadephul német tárcavezető és Kaja Kallas uniós főképviselő közötti egyeztetés hírét Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter is megerősítette az X-en közzétett üzenetében.

Wadephul a maga részéről figyelmeztette Iránt, hogy amennyiben a feleknek nem sikerül tartós, az iráni nukleáris programmal kapcsolatos aggályokat megszüntető egyezségre jutni, a büntetőintézkedéseket meghosszabbítják.

A Telegramon kiadott közleményében Aragcsi hangsúlyozta: Irán mindig is kész volt a tárgyalásokra, és továbbra is hajlandó olyan alkut kötni, amely szem előtt tartja az iszlám köztársaság érdekeit.

Az évek során Teherán többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál. Ugyanakkor szakértők szerint Irán olyan dúsítású hasadóanyaggal rendelkezik, amit csak fegyverekben lehet használni, és atomerőművekben, vagy gyógyászati célokra.