Niagara-vízesés
Nyitókép: Pixabay

Turisták haltak meg egy balesetben a Niagara-vízesésnél, gyermek is van az áldozatok között

Infostart

Egyesek a balesetet szenvedett buszba szorultak. A járművön gyermekek is utaztak.

A rendőrség egyik képviselője a médiának azt nyilatkozta, hogy több mint 50 ember volt a turistabuszon, amikor a baleset történt. Az utasok között gyermekek is voltak. A halottak és sérültek pontos száma egyelőre ismeretlen – többen kiestek a járműből, de sokakat még nem tudtak kiemelni a roncsok közül – közölték a hatóságok. A CNN szerint egy gyermek is van a halálos áldozatok között.

A hatóságok úgy vélik, hogy a turistabusz a Niagara-vízesés felől érkezett, és feltehetően New York City felé tartott, amikor a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett.

A busz a sávokat elválasztó elembe csapódott, átvágódott az ellenkező irányba és egy árokba zuhant

– tudósított a BBC.

A túlélőket a környékbeli kórházakba szállítják.

Egy helyszínen lévő rendőr szerint a buszon utazók többsége Indiából, Kínából és a Fülöp-szigetekről érkező turista volt. A helyszínre – Pembroke közelébe, Buffalotól keletre, a 90-es autópályán – ezért tolmácsokat hívtak.

Beszámolók szerint helikopterek, mentőautók és rendvédelmi egységek sokasága van jelen a balesetnél, ahol a buszt oldalára dőlve találták a mentőegységek, körülötte sok emberrel.

