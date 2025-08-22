ARÉNA
Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter a Dél-Koreától vásárolt K9-es önjáró lövegek első 24 darabjának átadási ünnepségén a 11. Mazúri Tüzérezred bázisterületén az észak-lengyelországi Wegorzewóban 2022. december 12-én. Lengyelország és Dél-Korea idén nyáron 48 darab FA-50 típusú vadászgép, 672 darab K9 önjáró löveg, valamint ezer darab K2 harckocsi vásárlásáról írt alá megállapodást Dél-Koreával.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Tomasz Waszczuk

A lengyel ügyészség vádat emelt egy volt miniszter ellen

Infostart / MTI

Vádat emeltek Mariusz Blaszczak volt lengyel védelmi miniszter, jelenlegi ellenzéki képviselő ellen hatásköri túllépés miatt, az ügy a Donald Tusk első és második kormánya idején (2007-2015) készült védelmi tervek közzétételével függ össze - közölte pénteken a varsói kerületi ügyészség.

Mariusz Blaszczak a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője. Mellette Slawomir Cenckiewiczet, az államfői hivatalhoz tartozó nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnökét és két másik tisztségviselőt is megvádoltak. Blaszczak és Cenckiewicz esetében 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, ha bűnösnek találják őket.

Blaszczak 2023-ban védelmi miniszterként feloldotta a lengyel fegyveres erők védelmi jellegű bevetéséről szóló, 2011-ben készített, már érvénytelen tervek egy részének titkosítását, majd nyilvánosságra is hozta őket. A stratégiát egy esetleges orosz támadás esetén alkalmazták volna.

E tervekre hivatkozva Blaszczak a 2023-as parlamenti választásokat megelőző kampányban azzal vádolta meg az akkor ellenzéki, jelenleg fő kormánykoalíciós pártot, a Polgári Platformot (PO), hogy első és második kormánya idején csak a Visztula folyó mentén - vagyis a keleti országhatártól jóval beljebb - szabta meg a védelmi vonalat egy esetleges keleti támadással szemben. Vádja alátámasztására hozta nyilvánosságra a szóban forgó dokumentumokat.

Az ügyészség szerint Blaszczak a védelmi tervek közzétételével közérdeket sértett, és "rendkívül súlyos kárt okozott" Lengyelországnak. Cenckiewicz pedig - aki 2023-ban a központi katonai levéltár igazgatója volt - azáltal sértett törvényt, hogy jóváhagyta a hozzáférést az említett levéltári anyagokhoz.

Mariusz Blaszczak pénteken az X-en közölte: az ügyészségi döntés "nem vádemelés, hanem Donald Tusk bosszúja". Úgy látja: nagy árat fizet azért, hogy felfedte az első Tusk-kormány azon terveit, miszerint "harc nélkül feladták volna Lengyelország majdnem felét". Hozzátette: ha ma hasonló helyzetben találná magát, ismét "habozás nélkül feloldaná a Tusk-csapat valódi szándékait bemutató dokumentumok titkosítását".

Slawomir Cenckiewicz is adott ki közleményt, és eszerint hamis és "érdemben teljesen megalapozatlan" vádat emeltek ellene, amely "az éveken át Oroszországgal baráti kapcsolatokat építő emberek bosszúja".

Radoslaw Sikorski külügyminiszter pedig szintén az X-en azt írta: a vádemelés "legyen figyelmeztetés minden politikus számára, hogy ne merészeljék pártjuk érdekében kockára tenni Lengyelország biztonságát".

