Hszi Csin-ping: az állam hitelessége kerülhet veszélybe

Hszi Csin-ping szerint az állam hitelessége forog kockán, ha a kormányzat tovább halogatja a magáncégeknek járó kifizetéseket - írja a Portfolio a Bloomberg amerikai hírügynökségre hivatkozva. Az nyíltan figyelmeztetett: a helyi önkormányzatok adósságspirálja a vállalkozások csődjével és a társadalmi bizalom megingásával járhat.

Az elnök ezt tartalmazó beszéde egyébiránt februári, de a teljes szónoklatot még csak most hozták nyilvánosságra.

Csak az önkormányzatok felé meglévő állami adósság szintje eléri a kínai GDP 7 százalékát.

Az elmaradt kifizetések különösen a magánvállalkozásokat veszélyeztetik, amelyek sokszor alvállalkozóként végzik az állami megrendeléseket.

A központi állami vállalatoknak Hszi szerint példát kell mutatniuk az adósságrendezésben, kiutat találva a vámháború által is generált pénzügyi csapdából.