2025. augusztus 21. csütörtök
Hszi Csin-ping kínai elnök a legfőbb politikai tanácsadó szervnek számító 14. Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT) záróülésén a pekingi Nagy Népi Csarnok üléstermében 2025. március 10-én. A KNPTT a kínai parlament népfront jellegű tanácsadó testülete, amelynek ülésezése párhuzamosan halad a törvényhozás, az Országos Népi Gyűlés évenkénti ülésszakával.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

Hszi Csin-ping: az állam hitelessége kerülhet veszélybe

Infostart

Kína elnöke figyelmeztetett, hogy ki kell fizetni a magánszférának járó pénzeket. Hszi Csin-ping ezt még februárban mondta, nagy horderejű közlését azonban eddig csak részben lehetett megismerni, teljes egészében csak most hozták nyilvánosságra.

Hszi Csin-ping szerint az állam hitelessége forog kockán, ha a kormányzat tovább halogatja a magáncégeknek járó kifizetéseket - írja a Portfolio a Bloomberg amerikai hírügynökségre hivatkozva. Az nyíltan figyelmeztetett: a helyi önkormányzatok adósságspirálja a vállalkozások csődjével és a társadalmi bizalom megingásával járhat.

Az elnök ezt tartalmazó beszéde egyébiránt februári, de a teljes szónoklatot még csak most hozták nyilvánosságra.

Csak az önkormányzatok felé meglévő állami adósság szintje eléri a kínai GDP 7 százalékát.

Az elmaradt kifizetések különösen a magánvállalkozásokat veszélyeztetik, amelyek sokszor alvállalkozóként végzik az állami megrendeléseket.

A központi állami vállalatoknak Hszi szerint példát kell mutatniuk az adósságrendezésben, kiutat találva a vámháború által is generált pénzügyi csapdából.

