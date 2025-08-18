ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Romok között tűzoltók Harkivban 2024. május 23-án, miután orosz rakétatalálat ért egy nyomdát a kelet-ukrajnai városban. Ukrán források szerint hét ember életét vesztete, tizenhat megsebesült Harkivban.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétát és több mint 140 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, Harkivban az eddigi adatok szerint öt ember életét vesztette, sok a sebesült - jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétával és 140 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 88 drónt semmisített meg. 25 helyszínen célba találtak a rakéták és a drónok Doneck, Harkiv, Szumi, Dnyipro, Odessza és Kijev régiókban.

Augusztus 18-ra virradóra Harkivban négy drón csapódott be egy ötszintes lakóépületbe, az eddigi adatok szerint öt ember, közöttük két gyerek meghalt, húszan pedig megsebesültek - jelentette az Unian hírügynökség. A hatóságok öt személyt eltűntként tartanak nyilván, az előzetes információk szerint ők a romok alatt lehetnek - közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó. Ihor Tyerehov polgármester bejelentette, hogy mára gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére Harkivban.

Hétfőb reggel az orosz hadsereg rakétacsapást mért a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára, a támadásban hat ember megsebesült - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva.

Hétfőre virradóra az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta az azerbajdzsáni SOCAR állami vállalat olajtermináljait, a helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett - tette közzé az Ukrajinszka Pravda hírportál Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegramon megjelent bejegyzése alapján. A katasztrófavédők megfékezték a lángokat, az előzetes információk szerint nincsenek halálos áldozatok és sebesültek.

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad
A szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
 

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

Szakértő: dinamikus társaság jött össze – Ukrajna Washingtonban erős garanciát kaphat, de NATO-tagságot nem

Szakértő: dinamikus társaság jött össze – Ukrajna Washingtonban erős garanciát kaphat, de NATO-tagságot nem

Európai nagy- és középhatalmak, valamint az Egyesült Államok részvételével állíthatnak össze egy csomagot Ukrajna számára Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense szerint, aki az InfoRádióban a világpolitika főszereplői és Ukrajna számára is elfogadható egyensúly jelenleg legfontosabbnak tűnő elemiről beszélt, illetve arról, miben engedhet most az amerikai elnök terepet Európának.
 

Furcsát kér Trump Zelenszkijtől: állítsa le a háborút

Be ne hódoljon Putyinnak! – Így könyörög most Európa Trump előtt

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
Átalakul a Lindab

Átalakul a Lindab

A Lindab értékesíti profil termékekkel foglalkozó üzletágát és légtechnikai cégként folytatja működését Magyarországon – közölte a társaság.

Pálinkafőzés 2025: elképesztően sokan főznek otthon, de csak kevesen tudják a módját

Pálinkafőzés 2025: elképesztően sokan főznek otthon, de csak kevesen tudják a módját

Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen.

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

The pair will meet at the White House at 13:00 EST (18:00 BST) before Trump hosts EU leaders to discuss Russia's war in Ukraine.

2025. augusztus 18. 12:02
A bánya győzött a történelmi templom fölött is – átmenetileg
2025. augusztus 18. 11:37
El Camino-stop a lángoló erdők miatt
