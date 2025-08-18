Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétával és 140 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 88 drónt semmisített meg. 25 helyszínen célba találtak a rakéták és a drónok Doneck, Harkiv, Szumi, Dnyipro, Odessza és Kijev régiókban.

Augusztus 18-ra virradóra Harkivban négy drón csapódott be egy ötszintes lakóépületbe, az eddigi adatok szerint öt ember, közöttük két gyerek meghalt, húszan pedig megsebesültek - jelentette az Unian hírügynökség. A hatóságok öt személyt eltűntként tartanak nyilván, az előzetes információk szerint ők a romok alatt lehetnek - közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó. Ihor Tyerehov polgármester bejelentette, hogy mára gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére Harkivban.

Hétfőb reggel az orosz hadsereg rakétacsapást mért a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára, a támadásban hat ember megsebesült - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva.

Hétfőre virradóra az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta az azerbajdzsáni SOCAR állami vállalat olajtermináljait, a helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett - tette közzé az Ukrajinszka Pravda hírportál Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegramon megjelent bejegyzése alapján. A katasztrófavédők megfékezték a lángokat, az előzetes információk szerint nincsenek halálos áldozatok és sebesültek.