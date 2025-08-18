ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.73
usd:
337.1
bux:
0
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A dél-koreai hadsereg egyik AH-64E Apache harci helikoptere az Egyesült Államokkal közösen tartott hadgyakorlaton a Szöultól északra fekvő Rodriguez lőtér felett, Pocsonban 2024. október 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun

Kemény üzenetet kap most Észak-Korea, nem is akárhonnan

Infostart / MTI

Dél-Korea és az Egyesült Államok hétfőn megkezdte éves nagyszabású nyári közös hadgyakorlatát.

Dél-Korea és az Egyesült Államok hétfőn megkezdte éves nagyszabású nyári közös hadgyakorlatát, aminek a célja megerősíteni a szövetség felkészültségét az olyan fenyegetésekre, mint Észak-Korea. Phenjan arra figyelmeztetett, hogy a gyakorlatok elmélyítik a regionális feszültségeket, és jelezte, hogy válaszol "bármilyen területe elleni provokációra."

A 11 naposra tervezett Ulchi Freedom Shield hadgyakorlaton 21 ezer katona, köztük 18 ezer dél-koreai vesz részt. A két szövetséges szerint a hadgyakorlat védekező jellegű.

A múlt héten az észak-koreai védelmi miniszter azt mondta, hogy a gyakorlatok a szövetségesek "katonai konfrontációra" való hajlandóságát mutatják Észak-Koreával szemben, és kijelentette, hogy erőik készen állnak ellensúlyozni "bármely, a határvonalon túlnyúló provokációt".

Az Ulchi Freedom Shield hadgyakorlattal párhuzamosan Dél-Koreában polgári védelmi gyakorlatokat is tartanak, amelyeken mintegy 580 ezer kormányzati alkalmazott vesz részt. Augusztus 20-án országszerte légiriadó-gyakorlat lesz.

Kezdőlap    Külföld    Kemény üzenetet kap most Észak-Korea, nem is akárhonnan

észak-korea

hadgyakorlat

korea

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
Tudósítónktól

Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
Ne hódoljon be Putyinnak – erre sürgetik Trump amerikai elnököt európai vezetők - a hétvégi, alaszkai amerikai-orosz csúcs után, ahol Vlagyimir Putyin a Donbász egészét kérte a békéért cserébe. Trump ma fogadja Zelensziij ukrán elnököt és valószínűleg alkukötésre sürgeti majd.
 

Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kifakadt a médiára Donald Trump jobbkeze: nincs mitől félnie Volodimir Zelenszkijnek!

Kifakadt a médiára Donald Trump jobbkeze: nincs mitől félnie Volodimir Zelenszkijnek!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter cáfolta, hogy az európai vezetők azért kísérnék el Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házba, hogy megvédjék őt Donald Trump esetleges "bullyingjától", amit zaklatásként, cukkolásként fordíthatunk - közölte a Kyiv Independent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 18.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 18.)

A Pénzcentrum 2025. augusztus 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

The leaders of the UK, France and Germany will accompany Ukraine's president for crunch talks on ending Russia's war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 07:19
A jobboldali fordulat már az első kör után biztos Bolíviában
2025. augusztus 18. 06:00
Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában
×
×
×
×