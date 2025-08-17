ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Nyitókép: Unsplash.com

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

Infostart / MTI

Ukrán dróntámadást hiúsítottak meg vasárnap a szmolenszki atomerőmű ellen - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

"Augusztus 17-én az elektronikus hadviselési erők megsemmisítettek egy repülőgép típusú drónt (ukrán gyártmányú, Szpisz típusú, pilóta nélküli légi járművet) a szmolenszki atomerőmű területe felett. Így sikerült meghiúsítani az ukrán hadsereg terrortámadását az atomenergetikai létesítmény ellen" - írta az FSZB, hozzátéve, hogy "az ukrán fegyveres erők folytatják a provokációikat, megkísérelve pilóta nélküli repülőgépekkel támadni az atomenergia-ipari létesítményeket".

A Moszkvától mintegy 330 kilométerre délnyugatra, a fehérorosz határhoz közel található szmolenszki atomerőműben három nagy teljesítményű RBMK típusú reaktor működik.

A nukleáris létesítmény vezetése a Telegram-oldalán azt közölte, hogy az erőmű fennakadások nélkül üzemel, károk nem keletkeztek sem a reaktorokban, sem pedig az üzemeltetést szolgáló egyéb létfontosságú infrastruktúrában.

A Ria Novosztyi orosz hírügynökség felvételt is közzétett a földre kényszerített ukrán drón darabjairól.

Külföld    Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

2025. augusztus 17. 20:28
