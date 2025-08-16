Elgázolt egy vonatot egy tartályautó, meghalt egy ember

Gyorsvonattal ütközött össze egy mezőgazdasági tartálykocsival Dániában, egy ember meghalt, húszan megsérültek. A Bjerndrup közelében történt baleset sérültjei közül kettőt helikopterrel szállítottak el.

A dán állami vasúttársaság, a Banedanmark az X-en közölte, hogy a szerencsétlenség egy vasúti kereszteződésben történt. A baleset pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Helyi médiaközlések szerint a Koppenhága és Sondenborg között közlekedő vonat legalább két kocsija kisiklott. A vonatot üzemeltető DSB vasúttársaság szerint mintegy kilencvenöten tartózkodtak a szerelvényen, közöttük egy sondenborgi iskola diákjai.