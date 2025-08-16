ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Elgázolt egy vonatot egy tartályautó, meghalt egy ember

Infostart / MTI

Gyorsvonattal ütközött össze egy mezőgazdasági tartálykocsival Dániában, egy ember meghalt, húszan megsérültek. A Bjerndrup közelében történt baleset sérültjei közül kettőt helikopterrel szállítottak el.

A dán állami vasúttársaság, a Banedanmark az X-en közölte, hogy a szerencsétlenség egy vasúti kereszteződésben történt. A baleset pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Helyi médiaközlések szerint a Koppenhága és Sondenborg között közlekedő vonat legalább két kocsija kisiklott. A vonatot üzemeltető DSB vasúttársaság szerint mintegy kilencvenöten tartózkodtak a szerelvényen, közöttük egy sondenborgi iskola diákjai.

Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért

Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért
Az elmúlt napokban az ózonkoncentráció idehaza is sok helyen jelentősen meghaladta az uniós egészségügyi határértéket, ami egyébként jóval enyhébb, mint amit az Egészségügyi Világszervezet ajánl – mondta az InfoRádióban Szegő Judit. A Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhatna pozitív változásokat.
 

Kezdődik a hurrikán szezon, elérheti Európát az Erin

Trump-Putyin: nincs tűzszünet, csak remény

Trump-Putyin: nincs tűzszünet, csak remény

Tovább várat magára az ukrajnai tűzszünet a történelminek mondott Trump-Putyin csúcs után. Az amerikai és orosz elnök baráti hangvételű tanácskozása konkrétum nélkül ért véget. Trump később azt mondta: immár Ukrajnán múlik a béke.
 

Donald Trump üzent Kijevnek: Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem

Donald Trump Európába telefonált, Volodimir Zelenszkij Washingtonba megy

Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Gyomorforgató: pedofíliával vádolják az egykori sznúkervilágbajnokot, ő pedig tagad

Gyomorforgató: pedofíliával vádolják az egykori sznúkervilágbajnokot, ő pedig tagad

Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás.

Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

After leaving Alaska, Trump posts that the best way to end the war is "to go directly to a peace agreement" rather than a temporary ceasefire.

2025. augusztus 16. 12:35
Elemzők az alaszkai csúcsról: lehet még egy ígéretes folytatás
2025. augusztus 16. 11:15
Kezdődik a hurrikán szezon, elérheti Európát az Erin
