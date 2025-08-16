Dán miniszterelnök: Benjámin Netanjahu "önmagában probléma"

Mette Frederiksen dán miniszterelnök szombaton úgy vélte, hogy Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő "önmagában probléma".

A Jyllands-Posten című dán lapnak adott interjúban, úgy vélte, hogy a Netanjahu vezette kormány "túl messzire megy". A dán szociáldemokrata vezető kifogásolta a Gázai övezetben uralkodó "megdöbbentő katasztrofális humanitárius helyzetet' és az új ciszjordániai telepépítési tervet.

"Egyike vagyunk azon országoknak, amelyek növelni kívánják a nyomást Izraelre, de egyelőre nem kaptuk meg az uniós tagállamok támogatását" - mondta Frederiksen.

A dán kormányfő szerint "politikai nyomást kell gyakorolni, szankciókat kell bevezetni a telepesek, a miniszterek vagy akár egész Izrael ellen". Frederiksen a kereskedelmet, illetve a kutatást érintő büntetőintézkedésekről beszélt.

"Előre semmit sem zárunk ki. Akárcsak Oroszországgal, oly módon alakítjuk ki a szankciókat, hogy oda sújtsunk le, ahol a leghatásosabbak" - tette hozzá a dán miniszterelnök, akinek az országa nem tervezi a palesztin állam elismerését.

Izrael azt követően indított háborút a Hamász és szövetségesei ellen az övezetben, hogy terroristák 2023. október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, ahol mintegy 1200 embert megöltek és 250 embert elhurcoltak, akik közül 49 a mai napig az övezetben van. Izrael szerint közülük 27-en már egészen biztosan nincsenek életben. A palesztin egészségügyi hatóságok szerint a háború kezdete óta több mint 61 ezer ember halt meg az övezetben.