2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Erdőtűz Görögországban, Híosz szigetén
Nyitókép: X / Niki Morgan

Még mindig küzdenek a tűzvésszel Görögországban - videó

Infostart

Az égei-tengeri ország több térségében is sikerült ellenőrzés alá vonni az erdőtüzeket csütörtökre virradóra, a helyzet azonban továbbra is súlyos egyebek között Híosz szigetén és az ország északnyugati, Albániához közeli térségében.

A hivatalos tájékoztatás szerint míg Zakintosz szigetén - ahol korábban egy szállodát is evakuálni kellett a lángok miatt - javult a helyzet.

A harmadik legnagyobb görög városnak számító, az ország nyugati részén lévő Patrasz térségében szintén úrrá lettek a lángokon. Míg szerdán egy kórházat és egy idősek otthonát is evakuáltak, csütörtökön már nem jelentettek aktív tüzeket. Híoszon egyelőre nem sikerült megfékezni a tűz terjedését.

Kosztasz Cingasz, a tűzoltószövetség elnöke a sajtónak azt mondta, reméli, hogy a szárazföldön és - a hajnali óráktól - légi úton is végzett oltási munkálatok nyomán sikerült stabilizálni a helyzetet a környéken, hozzátéve, hogy a szélerősség enyhülése is kedvez a tűzoltók munkájának.

Címképünkön a tomboló erdőtűz Híosz szigetén

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás
Megszaporodtak a német autógyártókkal kapcsolatos negatív hírek az utóbbi időkben. A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz csoport nyeresége az első félévben a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest eddig nem tapasztalt mértékben esett vissza. Ola Källenius vezérigazgató most megkongatta a vészharangot, azt azonban cáfolta, hogy járműgyártó vállalat válságban lenne.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
Gyenge jelszó miatt sikerült orosz kiberbűnözőknek átvenni egy stratégiai létesítmény irányítását

Gyenge jelszó miatt sikerült orosz kiberbűnözőknek átvenni egy stratégiai létesítmény irányítását

Orosz hackerek vették át az irányítást egy norvég gát felett áprilisban, jelentette be a norvég rendőrség biztonsági szolgálatának vezetője - számolt be a Politico.

Penzcentrum.hu
Mit akar Putyin valójában Trumptól? Béke helyett tovább szítja a konfliktust

Mit akar Putyin valójában Trumptól? Béke helyett tovább szítja a konfliktust

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.

Zelensky meets Starmer at No 10 in show of unity ahead of US-Russia summit

Zelensky meets Starmer at No 10 in show of unity ahead of US-Russia summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

2025. augusztus 14. 09:38
Moszkva azt állítja: végzetes csapás érte az ukrán rakéta programot - videó
2025. augusztus 14. 08:20
Egyre durvul a helyzet Szerbiában, bár az elnök szerint nem lesz polgárháború
