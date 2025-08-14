Még mindig küzdenek a tűzvésszel Görögországban - videó

A hivatalos tájékoztatás szerint míg Zakintosz szigetén - ahol korábban egy szállodát is evakuálni kellett a lángok miatt - javult a helyzet.

A harmadik legnagyobb görög városnak számító, az ország nyugati részén lévő Patrasz térségében szintén úrrá lettek a lángokon. Míg szerdán egy kórházat és egy idősek otthonát is evakuáltak, csütörtökön már nem jelentettek aktív tüzeket. Híoszon egyelőre nem sikerült megfékezni a tűz terjedését.

Volissos on the Greek Island of Chios now...? pic.twitter.com/gxIlBFTL41 — war against crime???????? (@ZahidKh735121) August 13, 2025

Kosztasz Cingasz, a tűzoltószövetség elnöke a sajtónak azt mondta, reméli, hogy a szárazföldön és - a hajnali óráktól - légi úton is végzett oltási munkálatok nyomán sikerült stabilizálni a helyzetet a környéken, hozzátéve, hogy a szélerősség enyhülése is kedvez a tűzoltók munkájának.

Címképünkön a tomboló erdőtűz Híosz szigetén