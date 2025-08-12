Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót

„Gyors tűzszünetet szeretnék látni” – mondta Donald Trump a pénteki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett alaszkai találkozójáról hétfőn a Fehér Házban.

Az amerikai elnök konstruktív megbeszélésre számít, amely után – ígérte szerint – azonnal tájékoztatni fogja az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy milyen egyezség lehetséges.

Trump azt is elképzelhetőnek tartja, hogy végül feláll az asztaltól, és azt mondja: „végeztem”.

Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalon írt a pénteki találkozóról.

Szerinte az engedmények nem fogják rábírni Oroszországot a harcok leállítására, ezért szükséges a nyomás növelése Moszkvára. Oroszország elutasítja az öldöklés leállítását, és ezért nem szabad semmilyen jutalmat kapnia vagy előnyhöz jutnia – írta.

A NATO-főtitkár szerint a pénteki találkozó teszt lesz az orosz elnök szándékainak komolyságára. Mark Rutte egy amerikai tévécsatornának adott interjúban arról beszélt, hogy az alaszkai csúcson a békefolyamat a következő fázisába léphet.

„A béketárgyalásokon és tűzszüneti egyeztetéseken a területi kérdésekről és biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseken Ukrajnának is részt kell vennie, de pénteken megmutatkozik majd, mennyire komoly Putyin szándéka a harcok befejezésére, és

az egyetlen, aki tesztelni tudja, az Donald Trump elnök.

Természetesen nem lesz végleges egyezség, de fontos, hogy a következő szintre lépjen a békefolyamat, és nyomást helyezzünk az oroszokra” – emelte ki a NATO-főtitkár.

Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn rendkívüli tanácsülésükön támogatásukat fejezték ki az Egyesült Államok azon lépései iránt, amik igazságos békéhez vezetnek Ukrajnában. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ugyanakkor úgy fogalmazott, amíg Oroszország nem egyezik bele a teljes, feltétel nélküli tűzszünetbe, addig nem is kellene tárgyalni semmilyen engedményről.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán írt a pénteki találkozóról. Azt közölte: az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam és kormányfő nevében, ezt azonban ő nem tudta támogatni, mert a nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amire az EU vezetőit meg sem hívták. Szerinte már önmagában is szomorú, hogy az EU „partvonalra” szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatna a „kispadról”.

„Én azt javaslom, hogy inkább férfiasabb vonalat kell vinni az Európai Uniónak, öntudatra kell ébrednie, Európa erős, ez a mi hátsó udvarunkban történő konfliktus, nekünk kezdeményező szerepet kell játszani, ezt Magyarország többször javasolta is. Nekünk egy orosz–európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz–amerikai csúcsot – hangsúlyozta a kormányfő.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a csúcstalálkozóról. A tárcavezető azt közölte: megerősítette Magyarország álláspontját, amely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai–orosz megállapodás hozhat el. Kiemelte: Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára.