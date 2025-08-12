Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

A The Telegraph értesülése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőknek jelezte, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart – számolt be a hvg.hu.

Az ukrán vezető még azelőtt változtathatta meg az álláspontját, hogy pénteken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról tárgyal majd Alaszkában.

Az új javaslat alapján a frontvonalak befagyasztása és Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím-félsziget orosz kézen hagyása lenne a békemegállapodás alapja. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elutasít minden olyan tervet, amely szerint Ukrajna az általa jelenleg ellenőrzött területekről is lemondana – olvasható.

Az európai vezetők, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös nyilatkozatban támogatták, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen. Ugyanakkor tartanak attól, hogy Trump és Putyin az ukrán elnök megkerülésével egyezhet meg a háború befejezéséről.

Ukrajna alkotmánya szerint területet csak országos népszavazással lehet átadni, így Zelenszkijnek politikailag is nehéz döntést kellene meghoznia. Jelenleg az ország területének mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.