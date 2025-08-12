ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. április 22-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Infostart

Megváltozhatott az ukrán elnök álláspontja Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója előtt.

A The Telegraph értesülése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőknek jelezte, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart – számolt be a hvg.hu.

Az ukrán vezető még azelőtt változtathatta meg az álláspontját, hogy pénteken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról tárgyal majd Alaszkában.

Az új javaslat alapján a frontvonalak befagyasztása és Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím-félsziget orosz kézen hagyása lenne a békemegállapodás alapja. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elutasít minden olyan tervet, amely szerint Ukrajna az általa jelenleg ellenőrzött területekről is lemondana – olvasható.

Az európai vezetők, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös nyilatkozatban támogatták, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen. Ugyanakkor tartanak attól, hogy Trump és Putyin az ukrán elnök megkerülésével egyezhet meg a háború befejezéséről.

Ukrajna alkotmánya szerint területet csak országos népszavazással lehet átadni, így Zelenszkijnek politikailag is nehéz döntést kellene meghoznia. Jelenleg az ország területének mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.

Külföld    Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

