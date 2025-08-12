ARÉNA
Madonna amerikai popénekesnő a Metropolitan Művészeti Múzeum Ruhaintézetének évente rendezett jótékonysági gálaestjén New Yorkban 2025. május 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Madonna kéréssel fordult a pápához

Infostart / MTI

Arra kérte XIV. Leó pápát, hogy látogasson el a háború sújtotta Gázai övezetbe. „Ön az egyetlen közülünk, akitől nem tagadhatják meg a belépést” – írta az amerikai énekesnő helyi idő szerint hétfőn este a közösségi médián.

„Teljesen ki kell tárni a humanitárius kapukat, hogy megmentsük ezeket az ártatlan gyermekeket. Nincs több időnk” – fűzte hozzá az X-en közzétett üzenetben.

Madonna hétfőn, fia 25. születésnapján jelentette be, hogy adománnyal fogja támogatni a gázai humanitárius szervezeteket, és erre kérte követőit is.

„Anyaként úgy érzem, az a legjobb ajándék, amit adhatok neki, hogy mindenkit arra kérek, tegyen meg mindent, amit tud, a Gázában kereszttűzbe került ártatlan gyermekek megmentéséért” – írta a popsztár.

Madonna hangsúlyozta, hogy nem hibáztat senkit a kialakult helyzetért, és semelyik oldalra sem áll. „Mindenki szenved. Köztük a túszok édesanyjai is. Imádkozom a szabadulásukért” – fogalmazott.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) adatai szerint júliusban Gázában csaknem 12 ezer 5 év alatti gyermek szenvedett akut alultápláltságban, további 2500 gyermek pedig súlyosan alultáplált volt, ami már az éhezés életveszélyes állapota.

A Gázába vezető utakat, amelyeken a humanitárius segélyek bejuthatnak az övezetbe, Izrael ellenőrzi. Március és május között nagyon kevés segély jutott el Gázába, ezt követően pedig új rendszert vezettek be a szállítmányok elosztására. Izrael a közelmúltban kezdte el ismét a nagyobb konvojok beengedését, és engedélyezte segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatását a térségbe.

