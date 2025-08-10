Már a mezőgazdasági repülőket is beveti Ukrajna az oroszok ellen

Friss felvételek tanúsága szerint Ukrajna egy eredetileg mezőgazdasági célokra tervezett, légcsavaros repülőgépet, egy Moravan Z-137-est vet be a harcokban - írja a portfolio.hu.

A csehszlovák fejlesztésű, 'Dongó' néven is ismert gépet az ukránok két darab R-73-as levegő-levegő rakétával szerelték fel.

Moravan Z-137 Agro Turbo turboprop aircraft, modified for R-73 air to air missile launches, was spotted in Ukraine. Most likely used to intercept Shahed kamikaze drones or reconnaissance drones. pic.twitter.com/mLjhkiZvIw — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) August 8, 2025

A mezőgazdasági gép harci alkalmazásának hivatalos indoklása, hogy azzal az iráni gyártmányú Sahed kamikaze drónok ellen védekeznek. A Z-37-es sorozatgyártása 1965 és 1994 között zajlott.