Nyitókép: Unsplash

Az utolsó pillanatban ébredt fel a kómából: már kezdték kivenni a szerveit

Infostart

Három éve volt kómában a nő, a családtagjai már lemondtak róla, ezért megkezdték a műtétet.

Semmi esélyt sem láttak az orvosok, hogy valaha is fölépülne az amerikai Danella Gallegos, aki 2022-ben esett kómába, 38 éves korában. A családja ezért beleegyezett, hogy eladományozzák a szerveit – írta a 24.hu az ndtv.com alapján.

Amikor megkezdődték előkészíteni a szerveket eltávolító műtétet, az egyik családtagnak feltűnt, hogy Danella könnyezik. Az orvosok azt mondták, hogy csak reflexről van szó, és folytatták az előkészületeket. De közvetlenül a műtét előtt Danella egyik nővére észrevett egy apró mozdulatot is.

Az egyik orvos erre „tesztelte” a műtőasztalon fekvő nőt: megkérte, hogy ha hallja, amit mond, pislogjon egyet – és Daniella pislogott!

De még mindig volt, aki folytatni akarta volna a műtétet: a transzplantációs koordinátorok állítólag mindezek ellenére szerették volna, ha megy tovább a műtét, és morfium beadását javasolták a szerintük akaratlan mozdulatok leállítása miatt, de az orvosok nem voltak hajlandók elvégezni az operációt, és ezzel megmentették Danella életét, aki később teljesen felépült.

Daella Gallegos, aki egyébként korábban hajléktalan volt, később panaszt nyújtott be a hatóságokhoz, és az esete alapos kivizsgálását kérte. Az Új-Mexikói Donorszolgálat tagadja, hogy munkatársai megpróbáltak volna beleszólni orvosi döntésekbe.

24 ÓRA
