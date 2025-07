Ezrével harcolhatnak Ukrajnában a kolumbiai zsoldosok is

Az Ukrajnában harcoló kolumbiai zsoldosok egy, az ukrán 47. dandár parancsnokával készült interjúban kerültek szóba – írja a hirado.hu.

A parancsnok az ukrán TSZN csatornának nyilatkozva azt mondta: „Már körülbelül kétezer kolumbiait hoztunk Ukrajnába. Nem érdekel a motivációjuk. A legfontosabb, hogy teljesítik a harci feladatokat. Havonta ezer önkéntest tudunk hozni. Ez a minimum.”

A kolumbiaiak többsége zsoldosként érkezik Ukrajnába. Ezzel kapcsolatban az El País című spanyol nyelvű lap is közölt 2024 végén egy cikket, amelyben úgy fogalmaztak, hogy Kolumbia a világ legnagyobb zsoldos exportőre, és az ország rengeteg embert bocsát ki a különféle háborúkba, vagy pusztán azért, hogy magánbiztonsági szolgálatot lássanak el külföldi cégekben. Egyikük azt mondta: „Olyanok vagyunk, mint a futballisták. A fejvadászok megnézik a munkádat, és ajánlatot tesznek neked”.

Kolumbiáé Dél-Amerika második legnagyobb hadereje 250 ezer fővel, amiből évente több mint 10 ezer katona vonul vissza.

Közülük több százas nagyságrendben mentek már korábban is harcolni Ukrajnába azért, mert négyszer annyit kerestek az ukrán hadseregben, mint korábban Kolumbiában, vagy még többet is.

?? We recruit AT LEAST 1,000 Colombians a month it’s easy, just buy them tickets, says a Ukrainian commander on TV.

Kyiv’s growing reliance on foreign mercenaries raises concerns over their treatment as expendable frontline troops.#Ukraine #Colombia #War pic.twitter.com/0FMbi16FHM