Gyerekek is megsérültek az Odessza városát ért orosz támadásban - videó

A sérültek közül hárman súlyos állapotban vannak. A déli Herszon megyei kormányzói hivatal arról tájékoztatott, hogy délelőtt az orosz erők tüzérségi tüzet nyitottak Bilozerka településre a régióban, egy 47 éves férfi megsebesült. A megyei hatóságok szombati közlése szerint előző nap egy ember halt meg és három szenvedett sérüléseket orosz támadások következtében a régióban.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 23 Sahíd csapásmérő és különféle típusú megtévesztő drónnal támadta Ukrajna területét, a légvédelem ezek közül 22-őt semlegesített. Az ukrán vezérkar szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az 1 millió 18 ezret.

At night, the Russian army attacked residential buildings in Odessa with drones. At least two civilians were killed.



Brutal murders of sleeping people in Ukraine happen every day. This has no military purpose. This is terror to break Ukrainian society and force it to capitulate pic.twitter.com/tBGfMAISEd