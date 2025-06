László Dávid: 2023. október 7-e után egy új Közel-Kelet alakult ki

"Most egy új Közel-Kelet alakult ki" - jelentette ki az InfoRádióban László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. Felidézte: Simón Peresz Nobel-békedíjas egykori izraeli miniszterelnök írt egy könyvet "Új Közel-Kelet" (The New Middle East) címmel 1993-ban, az oslói megállapodások "rózsaszín ködében", amikor úgy tűnt, fel lehet építeni egy olyan térséget, ami gazdasági együttműködésen és egymás mellett élésen alapszik. Azaz, ha mindenki érdekelt abban, hogy jólét legyen, akkor megoldható a konfliktus békés eszközökkel is – magyarázta az elemző.

"2023. október 7-e egy nagy pofon volt ennek az elgondolásnak, bár Oslo óta már eltelt 30 év, és látható, hogy a probléma nem oldódott meg"

– mondta László Dávid, hozzátéve: a Hamász támadása bebizonyította, hogy a Közel-Kelet történelmét most is vérrel írják. Izrael számára ez egy nagy tanulság volt, hiszen egészen addig úgy kezelték a helyzetüket, hogy vannak a szomszédban ellenségek, ami valamilyen fokú fenyegetést jelent, de ezzel együtt tudnak élni, tudják kezelni, legfeljebb néha kicsit oda kell csapniuk, ahogy tették ezt Szíriával is – magyarázta az Oeconomus vezető elemzője.

"Ez azonban mostanra megváltozott. Az, hogy vannak olyan államok, szervezetek, amelyek az ország elpusztítására törnek, nem maradhatott így tovább" – jelentette ki, hozzátéve, hogy véleménye szerint nem sok olyan állam létezik a világon, amelyik ezt eltűrné. Így Izrael most megpróbál ezen változtatni.

Ez egyszersmind azt is jelenti az elemző szerint, hogy

a háborúnak a közeljövőben aligha lesz vége.

Mint mondta, lehetséges, hogy a konfliktusnak lesznek nyugvópontjai, tűzszünetei, de amíg az új struktúra nem alakul ki, amíg valaki nem győz, addig aligha születik tartós megoldás sem Gázában, sem pedig az egész térségben.