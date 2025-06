Izrael nincs tekintettel Greta Thunbergre, vontatják a hajójukat

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy az izraeli hadsereg (IDF) haditengerészeti egységei átvették az irányítást a Gázai övezet felé tartó Madleen nevű, a helyi médiában csupán "szelfihajónak" nevezett vízi jármű felett, és az asdódi kikötőbe vontatják azt együtt a fedélzetén utazó tizenkét, palesztinpárti aktivistával - köztük a svéd klímaaktivista Greta Thunberggel. Az utasokat várhatóan kiutasítják Izraelből és visszaküldik származási országukba.

"A celebek szelfihajója biztonságosan halad Izrael partjai felé.

Az utasokat hazaküldjük"

- állt a külügyminisztérium közleményében.

A külügyi tárca éles bírálata szerint az aktivisták "médialátványosságot" próbáltak rendezni a figyelemfelkeltés érdekében. A hajón kevesebb segély volt, "mint amennyi egyetlen teherautóra felférne".

A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt két hétben több mint 1200 segélyszállító jármű lépett be Gázába Izraelből, s a Gázai Humanitárius Alapítvány csaknem 11 millió adag ételt juttatott el közvetlenül a gázai civilekhez.

"Léteznek hatékony és valódi humanitárius csatornák a segélyezésre - ezek nem Instagram-szelfikkel történnek" - írták a minisztérium közleményében, és bejelentették, hogy a hajón maradt "csekély mennyiségű" segélyt az izraeli szervek célba fogják juttatni.

