Meglepő részletek szivárogtak ki az amerikaiak szupervadászgépéről – Trump lehet a névadó

A David Allvin tábornoknak az X-en közzé tett ábráján az egyik legérdekesebb információ az F-47-es hatósugara. Ez 1000 tengeri mérföldnél is nagyobb, ami 1852 kilométernek felel meg. A The War Zone szerint ennek azért van különös jelentősége, mert az újabb amerikai katonai doktrínában a légierő egyik legfontosabb feladata az, hogy minél mélyebben hatoljon be az erős légvédelemmel oltalmazott területek fölé, és ott mérjen megrendítő csapásokat az ellenségre.

A jelenleg hadrendben álló 4. illetve 5 generációs harci gépek esetében csak szerény növekedés figyelhető meg az akciórádiuszt illetően. A korábbiak közül F-15E csapásmérők 1278 kilométeres, az F-16-ok pedig 740 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Az ezeknél egy generációval fejlettebb, F-22-es legfeljebb 1100 kilométerre, míg az F-35-ök ennél csak alig valamivel messzebb lévő célpontokat képes támadni.

Our @usairforce will continue to be the world’s best example of speed, agility, and lethality. Modernization means fielding a collection of assets that provide unique dilemmas for adversaries—matching capabilities to threats—while keeping us on the right side of the cost curve. pic.twitter.com/vqjxCdBYid — General David Allvin (@OfficialCSAF) May 13, 2025

Így a most fejlesztés alatt álló F-47-es majdnem 50 százalékkal nagyobb hatósugara akkor is komoly előrelépésnek számítana, ha a gép egyéb képességei alig lennének jobbak az elődöknél. De erről szó sincs, mivel a hatodik generációs harci gép sok másban is messze többet ígér. Például azt, hogy drasztikusan javul az úgynevezett lopakodóképessége. Ez annyit jelent, hogy a repülőt a már nemcsak a tűzvezető radarok, hanem még a felderítő lokátorok legtöbbje is alig vagy egyáltalán nem tudja észrevenni. A széles sávú lopakodóképesség tejesen összhangban áll azzal az imént említett elvárással, hogy az új gép legyen képes minél messzebbre bejutni egy jól védett ellenséges terület fölé.

Allvin tábornok szerint az F-47 Mach 2+, vagyis a hangsebesség több mint kétszeresével száguldhat. Viszont azt nem árulta el, hogy ezt a tempót milyen sokáig képes tartani, illetve mennyi ideig tud úgynevezett szupercirkáló üzemmódban repülni. Utóbbi esetében a gép úgy utazik a hangnál sebesebben, hogy ehhez nem kell az üzemanyag-zabáló utánégetőt használnia.

Ilyennek képzeli a grafikus a Boeing F-47-est. A gép körül titkolózás miatt még azt sem tudni, pontosan, hogy néz ki. Kép: USAF

Az amerikai légierő első emberének bejegyzéséből azonban arra fény derült, hogy összesen hány darab szuperképességű harci gépet akarnak beszerezni. Azt már korábban tudni lehetett, hogy az F-47-es darabonként 300 millió dollárnál is többe fog kerülni, ami háromszorosa a jelenleg legkorszerűbbnek számító F-35-ös árának, bár valamivel olcsóbb, mint az F-22-es. Allvin tábornok grafikájából kiderült, hogy 185 darab hatodik generációs harci gép szerepel az USAF bevásárló listáján, ami megegyezik a most rendszerben lévő F-22-esek számával. Tehát a tábornok arra is választ adott, hogy melyik típust fogja váltani a Boeing új masinája: az F-22-est.

Érdekes, hogy a rendszerbe állítás idejeként a négycsillagos tábornok a 2025–2029 közötti időszakot jelölte meg. Aligha hihető, hogy gép első példányai már ebben az évben a repülőcsapatokhoz kerülnek. Bár a fejlesztése már legalább öt éve folyik, és állítólag 2019-től 2022-ig több kísérleti példánya is a levegőbe emelkedett. Arról azonban egyelőre nem tudni, hogy létezne sorozatgyártásra érett változata is. Persze amilyen nagy az F-47 körüli titkolózás, még akár kiderülhet, hogy már van ilyen.

F-22-es, a világon elsőként hadrendbe állított 5. generációs vadászgép. Ha minden igaz, ezt a típust váltja majd az F-47-es. Kép: Wikipédia

Az információk csepegtetésének és néha hihetetlen, vagy akár egymásnak ellent mondó adatok közlésének az ellenfelek félrevezetése a legfőbb célja. Mivel Donald Trump egyértelműen Kínát tartja az USA legfőbb riválisának, Washingtonban nyilván nem örültek, amikor a tavalyi év végén egyszerre két, hatodik generációsnak látszó repülőről is megjelentek felvételek a pekingi sajtóban.

Nyilván ez ösztönözhette az amerikai vezetést, hogy lerántsa a leplet a Boeing évek óta folyó fejlesztéséről. Mi több, az új csodagép létezéséről maga az elnök számolt be. Ha hinni lehet a pletykáknak, az új szuperrepülő típusszáma azért lett a 47, mert Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke.