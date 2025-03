Újból felbukkant a kínaiak titokzatos harci gépe – elképesztő méretek, teljes bizonytalanság

Hivatalosan még a típusát sem közölték a Chengdu Aircraft Corporation (CAC) legújabb fejlesztésének, így a szaksajtó önhatalmúlag J-36-nak nevezte el a gépet. A jelölésben szereplő "J" a vadászgép kínai megfelelőjének kezdőbetűje, míg a szám a repülő oldalára festett lajstromból ered. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg gyakorlata ugyanis eddig az volt, hogy az új gép számozása megfelelt a prototípus oldalán szereplő jelzéssel.

Bár egyre több információ szivárog ki a repülőgépről, még mindig rengeteg mindent titkolnak a kínaiak – amint azt a The War Zone is megírta. Igazából még azt sem tudni, hogy milyen feladatra szánják az új, valószínűleg már hatodik generációs masinát. Ugyanis lehet légi fölény, elfogóvadász, csapásmérő vagy éppen előretolt dróniránytó, de akár ezek mindegyike együttesen is. Méretei mindenesetre tekintélyesek. 20-25 méter hosszú, a fesztávolsága nagyjából 20 méter, a szárny felülete pedig több mint 190 négyzetméter, míg a felszállósúlya 45 és 54 tonna között lehet. E becslésekből is látszik, hogy a nyugati megfigyelők egyelőre csak találgatnak.

The CAC J-36 has made its second test flight. This time, it flew solo no chase plane accompanying China's 6th generation fighter jet.#J36 #China #StealthFighter pic.twitter.com/Yw57kBLXRU — International Defence Analysis (@Defence_IDA) March 17, 2025

Még az sem biztos, hogy milyen hajtómű repíti a J-36-ost. A képeken ugyanis a szárnyak alatt két oldalsó beömlő nyílás látható, míg hátul, középen, a géptörzs tetején van egy harmadik is. Ez a merőben szokatlan, hármas elrendezés további fejtörésre ad okot a szakmának. Egyesek úgy vélik, hogy három egyforma WS-10, vagy WS-15 jelű, teljesen kínai fejlesztésű gázturbinát rejthet a gép. Mások viszont arra gondolnak, hogy a középső erőforrás egy torló-sugárhajtómű lehet, amely a kifejezetten nagy sebességű repüléseket tenné lehetővé. Külön érdekessége ennek a harmadik hajtóműnek, hogy terelés nélküli, szuperszonikus beömlő nyílás, úgynevezett DSI (Diverterless Supersonic Inlet) táplálja levegővel. Ilyen megoldás található például az amerikai F-35-ös lopakodó vadászgépeken is.

A kínai J-36-os harci gép. Forrás: X / TWZ

Mindemellett egészen egyedi a gép formája, ami a lopakodáshoz, vagyis ahhoz kell, hogy a repülőt minél nehezebben észleljék a radarok. A rendkívül lapos, függőleges vezérsík nélküli konstrukció lényegében egy hatalmas szárny. A hordfelület kettős nyilazású, amelynek első része hosszan, egészen a orrig tart. Ezt az előrenyúló szárnytőrészt (Leading Edge Extension - LEX) a lassan repülő tulajdonságok, illetve a jobb manőverezőképesség miatt alkalmazzák a tervezők.

A fotókon jól látszik, hogy a kabintető teljesen belesimul a géptörzsbe. A korábbi képeken úgy látszott, mintha a két pilóta egymás mögött foglalna helyet, viszont a legújabb képek már arra engednek következtetni, hogy a személyzet egymás mellett ül a széles orrészben. Itt egyébként nagy teljesítményű lokátor, illetve oldalra néző radar is lehet, bár erre vonatkozólag semmiféle hivatalos közlés sincs.

Érdekes a gép hasán kialakított két kisebb és egy nagyobb fegyverkamra is. A középső jókora méretű, több mint hét és fél méter hosszú. Ide földi vagy tengeri célok elleni csapásmérő fegyverzetet, vagy a PL-17-es típusú, közepes hatótávolságú, levegő-levegő rakétát lehet függeszteni. A két oldalsó, kisebb fegyvertároló pedig a közel légiharc-rakétáknak, esetleg bombáknak megfelelő. Mindez persze attól függ, hogy a kínai fejlesztők végül is milyen feladatra tervezték a gépet.

Még az sem teljesen világos, hogy valóban hatodik generációs harci repülőről van-e szó. Ennek a kategóriának pontos kritériumai egyelőre nem tisztázottak. A gép újszerű formája csak egy ezek közül. A legfontosabb újítások viszont belül vannak, amelyekről meg csak találgatni lehet. Minenesetre Mark D. Kelly, az amerikai légierő tábornoka a gép első megjelenése után azt nyilatkozta, hogy a kínaiak is egy olyan, hatodik generációs gépen dolgoznak, ami – a megfogalmazása szerint – a "rendszerek rendszere" lesz. Pont úgy, mint az amerikai Jövő Légi fölény Vadászgépe, az NGAD. Ennek a fejlesztését azonban egy időre felfüggesztették, és a mérnökök meg a katonák most arra várnak, hogy Trump elnök eldöntse: folytassák-e a munkát, vagy kezdjenek valami egészen másba?

Bill Sweetman, az Ausztrál Stratégiai Politikai Intézet (ASPI) elemzője úgy gondolja, hogy a kínaiak J-36-a egy előretolt rakétaindtó vagy drónvezérlő platform lehet. A Csendes-óceán végtelen vizei felett nagy szükség van olyan repülőgépekre, amelyek hosszú ideig képesek őrjáratozni, és ha kell, villámgyorsan egy veszélyeztetett területnél tudnak teremni, hogy ott felvegyék a harcot. A drónok rohamos terjedése különösen felértékeli az ilyen, ember vezette iránytó pontokat. A robotok irányítását ugyanis rádióelektronikai harceszközökkel teljesen el lehet nyomni. Ám egy pilóták által repült, kellően nagy hatótávolságú drónvezérlő harci repülő a csata közelébe tudja terelni a robotokat, hogy aztán ott – persze biztonságos távolságból – irányíthassa a csapásmérő vagy éppen vadászdrónokat.

A J-36-os alulnézetben. A két nyitott főfutó között a jókra fegyverkamra csukott ajtaja látható. Forrás: X / TWZ

Ezt a véleményt osztja Justin Bronk professzor, a londoni Royal United Services Institute kutatója is. A március elején megjelent tanulmányában azt bizonygatja, hogy a csendes-óceáni térségben különös jelentősége lesz a hatodik generációs, pilóták vezette, drónirányító harci gépeknek. Főleg, hogy ezeknek a repülőknek a mély tengerektől a világűrig terjedő térségben számos érzékelő adatai állnak majd rendelkezésükre. A bődületes mennyiségű értesülést persze már mesterséges intelligencia osztályozza, válogatja szét, és csak az így szintetizált információkat tárja az ember elé. A pilóták eképpen átláthatják a teljes hadszínteret, és ez alapján hozhatnak döntéseket a drónok bevetéséről, vagy éppen a rendelkezésükre álló fegyverek alkalmazásáról.

A jövő már elkezdődött.