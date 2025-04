Megkezdődött az illegális fakivágók pere

A 15 méter magas, kétszáz éves fa - amelynek becsült eszmei értéke 622 ezer font (csaknem 300 millió forint) volt - közvetlenül a Hadrianus császár által a II. században építtetett, a jelenlegi Észak-Angliát az Ír-tengertől az Északi-tengerig teljes szélességében átszelő védőfal mellett állt, és rendkívül népszerű turistalátványosság volt a festői helyszín miatt.

A fát az egész világon ismerték, mivel feltűnt a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című, Kevin Costner, Morgan Freeman és Alan Rickman főszereplésével 1991-ben forgatott film több kulcsjelenetében, 2016-ban pedig az év angliai fájának is megválasztották.

A platánt azonban 2023. szeptember 27-én kivágták. A világszerte hatalmas felháborodást szító ügyben több embert, köztük egy 16 éves fiút is őrizetbe vettek, de végül két férfi, a 39 éves Daniel Graham és a 32 éves Adam Carruthers ellen emeltek vádat szándékos rongálás bűncselekményének gyanújával.

Az esetet súlyosbítja, hogy a kidőlő fától megsérült az egykori római császár parancsára épült fal is.

A két vádlott büntetőpere kedden kezdődött az észak-angliai Newcastle koronabíróságán.

A vád képviselője nyitóbeszédében "idióta, esztelen vandalizmusnak" nevezte a fa kivágását. Az ügyész szerint a két férfi láncfűrésszel esett neki a világhírű platánnak, és a fát egyikük néhány perc alatt "szakavatott módon" kivágta, miközben a másik mobiltelefonon videózta a történteket.

A sötétben készült, digitális módszerekkel valamelyest feljavított felvételt a büntetőeljárás keddi nyitónapján lejátszották az esküdteknek. A videón látszik egyebek mellett, hogy az elkövetők egy éket is kimetszettek a ledöntött rönkből, az ügyész szerint "trófea" gyanánt, bár az ék a nyomozás során nem került elő.

A vád képviselője elmondta azt is, hogy Graham és Carruthers nem csinált titkot az ügyből: mindketten több üzenetet is megosztottak közösségi portálokon a fa kivágása keltette hatalmas nemzetközi visszhangról, és "jól érzékelhetően lubickoltak tettük hírnevében".

Az ítélet május második hetében várható.

We are shocked and desperately saddened to learn that the famous Sycamore Gap tree at Hadrian's Wall has been felled overnight, in what appears to be an act of vandalism.



We know just how much this iconic tree is loved locally, nationally and by everyone who has visited.



We are… pic.twitter.com/QqLMhanzgC