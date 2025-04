Autó hajtott át egy napközis táboron, többeket halálra gázolva – videó

Négy ember, köztük gyerekek haltak meg, és többen megsérültek, amikor egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis tábor területén Chathamben – idézi a BBC tudósítását a hvg.hu.

A jármű – helyi idő szerint – hétfő délután több embert is elütött a tábor előtt, majd továbbhaladt, és a bent tartózkodók közül is elütött néhányat. Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékos gázolásról volt-e szó.

Four children and teens, aged 4-18, were killed when an SUV crashed through YNOT After School Camp in Chatham, IL, on April 28, 2025, at 3:20 p.m. Three victims were outside, one inside. Six others were injured; one was airlifted. The… pic.twitter.com/LbF0tIq1gF