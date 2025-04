Zelenszkij elnök megköszönte Donald Trumpnak a „jó találkozót”

„Az elnökök találkoztak a Szent Péter-bazilikában, a találkozó körülbelül 15 percig tartott. Megállapodtak abban, hogy újabb tárgyalást tartanak. A küldöttségek dolgoznak a találkozó folytatásának megszervezésén" – idézte Nyikiforovot az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A sajtótitkár hozzátette, hogy a találkozó folytatására még szombaton sor kerül. Mindkét államfő Ferenc pápa búcsúszertartására érkezett Olaszországba.

Az ukrán elnökség által közzétett fényképeken látható, hogy a két vezető szoros beszélgetésbe keveredik tolmácsok és biztonsági emberek nélkül a Szent Péter-bazilika díszes környezetében.

Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében köszönte meg Trumpnak a „jó találkozót”.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0