Kigyulladt egy utasszállító repülő, csúszdán menekítették az utasokat – videó

Felszállás előtt lángba borult az orlandói nemzetközi repülőtéren hétfőn a Delta légitársaság egyik utasszállító repülőgépének hajtóműve, ezért a fedélzetéről evakuálni kellett az utasokat - közölték a repülőtér illetékesei. Személyi sérülésről nem számoltak be a hatóságok.

A Delta Air Lines 1213-as járata hétfőn délelőtt a menetrend szerinti indulást megelőzően még a kifutón állt, amikor kigyulladt a hajtóműve. Az utasokat az ilyenkor szokásos protokoll szerint evakuálták, a helyszínre mentőket és tűzoltókat vezényeltek - közölte a repülőtér.

A közösségi média felületein megjelent videók tanúsága szerint vészcsúszdákon menekítették ki az utasokat.

