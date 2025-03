Robbanás történt egy amerikai egyetemen - videó

A lubbocki tűzoltóságot szerda este riasztották lehetséges gázszivárgáshoz. A kiérkező tűzoltók több csatornanyílásnál észleltek lángokat és füstöt. A robbanás egy csatornanyílásnál történt, személyi sérülést azonban nem okozott - számolt be róla Jon Tunnell, a tűzoltókapitány.

A robbanás okait még vizsgálják. A közösségi médiában és a helyi tévécsatornákon megjelent felvételeken csatornafedél alól kicsapó lángok és füst látható.

VIDEO: Chemical-colored flames seen rising up from manholes on Texas Tech campus as evacuation continues. Full story here: https://t.co/he4h3OjKph pic.twitter.com/3641Zdw2rH

Az egyetem vezetése elrendelte a campuson álló több épület kiürítését, a diákokat a hét hátralevő részére hazaküldték, az egyetem dolgozóit pedig arra kérték, hogy egyelőre távmunkában dolgozzanak. A javítási munkálatok idejére az egész campust áramtalanították.

An explosion at a substation has sparked chaos at Texas Tech, causing fires, power outages, and evacuations across parts of the campus.



Adding to the mystery, eerie green flames have been seen shooting from a manhole.



Officials have confirmed they are responding to multiple… pic.twitter.com/IOULjN2Qv7