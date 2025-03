Véletlenül a sajátjait bombázta a dél-koreai légierő – videó

A légierő szóvivője újságíróknak elmondta, hogy a vizsgálat első eredményei szerint az egyik pilóta követte el a hibát, amikor rossz koordinátákat vitt be a bombázáshoz.

A légierő által kiadott jelentés szerint Pocsön térségében két KF–16-os vadászgép gyakorlatozott, és az éles lőszerrel folytatott gyakorlat közben véletlenül nyolc 225 kilogrammos MK-82-se bombát dobtak le a településre. Azt is vizsgálják, hogy mindegyik bomba felrobbant-e.

köztük két katona és két külföldi állampolgár, egy thaiföldi és egy mianmari - közölte a település katasztrófavédelmi hatósága hozzáfűzve, hogy az áldozatok száma növekedhet. A sebesülteket kórházba szállították, néhányuk állapota súlyos volt a közlemény szerint.

A településen a bombák miatt több épület, köztük lakóházak és egy katolikus templom is romba dőlt, a detonációk fákat téptek ki, és házak tetőcserepeit sodorták le. A robbanások körzetéből kitelepített mintegy 50 lakost a városházán helyezték el. A légierő bocsánatot kért az incidens miatt, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sebesülteknek. Egyúttal jelezték, hogy az érintettek kompenzációban részesülnek, és minden egyéb szükséges lépést megtesznek.

?? SOUTH KOREA ACCIDENTALLY BOMBS ITSELF!



A KF-16 fighter jet accidentally dropped eight MK-82 bombs on houses and a church, Yonhap news agency reports.



The bombs fell in a residential area of ​​the city of Pocheon, injuring seven people, four of whom are in serious condition.… pic.twitter.com/YJ6eoWBnke