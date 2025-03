A hivatalos moszkvai szóhasználat szerint "áteresztő táboroknak" nevezett létesítményekben a gyanúsnak tartott ukránokat ellenőrzik. A fogva tartók elsősorban azt vizsgálják, hogy mennyire hűségesek Oroszországhoz azok, akiket idehurcoltak. A Kyiv Post angol nyelvű ukrán portál a Nemzeti Ellenállási Központ elnevezésű szervezet jelentésére hivatkozva számolt be a megszállt területeken élő ukránok zaklatásáról.

A Nemzeti Ellenállási Központ 2022 február végén, a háború kitörését követően kezdte meg működését az oroszok által megszállt ukrajnai területeken. A szervezet bizonyítékokat gyűjt az oroszok által elkövetett háborús bűncselekményekről, illetve segíti a megszállók elleni titkos akciók szervezését. Egy YouTube-csatornát is működtet, amelyet a partizánok képzésének, valamint az információs hadviselésnek szenteltek.

Everyone we spoke to had been subjected to intrusive interrogations known as “filtration” before being put on evacuation trains to remote locations around Russia. They described seeing men who didn’t pass the screening being led away without explanation. pic.twitter.com/ppGb1tcSRv