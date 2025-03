Különös veszély leselkedik az amerikai repülőgép-hordozókra

„Ha az elrettentő erőnk gerincét a repülőgép-hordozók alkotják, és ebből a tizenegy hajóból tízet a háború első húsz percében 15 hiperszonikus rakéta elsüllyeszthet, akkor mi értelme ezekre költeni?” – idézte a BBC az Egyesült Államok új védelmi miniszterének egyik tavaly novemberi nyilatkozatát. A brit médiacég arra is emlékeztet, hogy Pete Hegseth szerint sokkal hatékonyabban kellene felhasználni a Pentagon költségvetését.

A miniszter véleménye teljesen egybecsengett Donald Trump egyik legfontosabb támogatójának, Elon Musknak az álláspontjával. A kormányzat hatékonyságáért felelős megbízott egy tanácskozáson kijelentette, hogy pénzpocskolás lenne például az is, ha az új, hatodik generációs harci repülőgépek fejlesztésére költenének, mivel a jövő már a pilóta nélkül repülő drónoké. Az egyik internetes nyilatkozatában idiótának nevezte azokat, akik még mindig az ember vezette harci repülők fejlesztésére akarnak költeni.

??? BREAKING: US Airforce has "paused" development on the 6th generation Next Generation Air Dominance (NGAD) fighter, according to US Airforce Secretary Frank Kendall:



Kendall did not precisely specify how long the service’s plans to field the NGAD fighter may be delayed,… pic.twitter.com/Elh9ircvCg