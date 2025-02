Borzalmas részletek - brutális kegyetlenséggel ölték meg az izraeli gyerekeket

Azóta, hogy a Hamász csütörtökön kiadta holttestüket Izraelnek, az igazságügyi orvosszakértők megállapították, hogy fogva tartóik "puszta kézzel" gyilkolták meg a gyerekeket már néhány héttel azután, hogy az iszlamista szervezet 2023. október 7-én elkövette terrortámadást Izrael ellen.

Daniel Hagari katonai szóvivő pénteken közölte az izraeli tévében, hogy a fogva tartók még a gyerekek brutális meggyilkolása után is "szörnyű tetteket követtek el rajtuk", hogy megpróbálják eltüntetni a gyilkosság nyomait. Megcsonkították a holttesteket, hogy utólag azt mondhassák, az izraeli hadsereg egy légitámadásában vesztették életüket - tette hozzá.

?IDF: “Ariel and Kfir were not killed in an airstrike. Ariel and Kfir Bibas were murdered by terrorists in cold blood. The terrorists did not shoot the two young boys. They killed them with their bare hands. Afterwards, they committed horrific acts to cover up these atrocities.… pic.twitter.com/PiQA9onpM1