Keith Kellogg: senki sem fog békemegállapodást kényszeríteni Ukrajnára

Keith Kellogg a NATO brüsszeli székházában újságíróknak nyilatkozva azt mondta: "nem észszerű", hogy mindenki ott üljön az ukrajnai béketárgyalás asztalánál. Közölte, meg akarja hallgatni minden fél álláspontját, majd úgy fogalmazott: "feladatunk, hogy megkönnyítsük a biztonsági garanciák nyújtását Ukrajna számára".

Kellogg arról tájékoztatott továbbá, hogy február 20-ra tervezett ukrajnai útja, melynek során találkozót tervez az ukrán elnökkel, még véglegesítés alatt áll. Mark Rutte NATO-főtitkár - miután fogadta az amerikai elnök megbízottját -, az X-en azt írtra: Kellogg látogatása során konzultált a NATO szövetségesek képviselőivel az "igazságos és tartós béke biztosítására irányuló együttműködésről" Ukrajna számára.

So good to host @SPE_Kellogg in Brussels. Today he consulted with Allies at NATO on working together to ensure just and lasting peace in Ukraine. We have a lot to do and will cooperate closely to pursue an end to the war and enduring security for us all. pic.twitter.com/ZR5sCvg98p