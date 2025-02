Megnevezte a svéd rendőrség az örebrói lövöldözés elkövetőjét

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, február 4-én tíz áldozatot követelő tömeggyilkosság történt a svédországi Örebro városában. A támadó végül magával is végzett.

A helyszínen holtan talált 35 éves férfi, Rickard Andersson a városban élt és az oktatási központ egyik diákja lehetett. A helyi hírek szerint egy speciális osztályba járt, amelyet Asperger-szindrómával és magasan funkcionáló autizmussal élők számára indítottak - írja az Index.

⚡️This is Rickard Andersson, a 35 years old Swedish man that killed 10 people the other day in Sweden’s deadliest mass shooting event. pic.twitter.com/EdxBreMk92